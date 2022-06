Scoring en la ciudad, «nosotros no tenemos fecha», dijo sobre su implementación José Olmedo

Compartir

La implementación del «scoring» en la ciudad de Formosa aún no tiene una fecha y ni siquiera está confirmada su utilización, al menos por el momento. El sistema de puntos en las licencias de conducir, quitados por infracciones graves, aún no «tiene fecha» de implementación por el momento en la ciudad, aseguró el Subsecretario de Transporte y Emergencia de la Municipalidad de Formosa, José Olmedo, al Grupo de Medios TVO.

«Nosotros no tenemos fecha porque estamos esperando el instructivo. A partir de la recepción del instructivo nos reuniremos con el Intendente de la Ciudad, más la Procuración y los Jueces de Falta, que son los que van a implementar este tipo de cuestión en el hipotético caso de que el municipio decida incorporarse en el sistema de quita de punto para los conductores que cometan ciertas infracciones», manifestó Olmedo.

El funcionario municipal aclaró de esta manera que el sistema no tiene una fecha de utilización fijada para el mes de julio como se había difundido en un comunicado días atrás, luego de que se oficializada su aplicación en todo el país a través del Boletín Oficial.

«Nosotros ni bien salió este decreto, que fue publicado en el Boletín Oficial, nos comunicamos con la Agencia de Seguridad Vial a fin de ver cómo se implementa esta cuestión. Ellos van a emitir un instructivo, que aún no nos ha llegado, a fin de poner en práctica esta cuestión siempre y cuando el municipio capitalino lo quiera implementar», agregó.

Según explicó el funcionario, cada municipio tiene la autonomía de implementarlo o no, y en caso de hacerlo, incluso definir los puntales y la quita de ellos según la gravedad de la infracción. Para ello deben integrar el esquema de la Agencia de Seguridad Vial.

«Cada uno de los municipios tiene la autonomía deficiente para incorporarse o no en el sistema de scoring. Estamos a la espera del instructivo correspondiente porque queremos saber cómo se va a implementar», añadió.

De esta manera Olmedo volvió a indicar que aún no existe una decisión respecto a su utilización y menos una fecha de implementación, al menos por ahora. «Por ahora no. Estamos a la espera de ese documento oficial por parte de la agencia para analizar jurídicamente y ver la posibilidad de incorporarnos o no al sistema de la quita de puntos», concluyó.

