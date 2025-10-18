Se abre una disputa judicial por el escrutinio provisorio: Fuerza Patria exigirá cambiar la forma de presentar los resultados

Los apoderados irán a la Cámara Electoral y presentarán amparos en 12 provincias. Es porque la principal coalición que compite contra el oficialismo reunirá solo los votos de los espacios que llevan ese nombre en las provincias

La presentación de los resultados de las elecciones del domingo 26 de octubre abrió un fuerte debate y una inminente batalla judicial. Los apoderados de los partidos que integran Fuerza Patria se presentarán el lunes ante la Cámara Electoral y 12 juzgados federales de provincias para exigir cambios en la forma de presentar los resultados de los comicios, según pudo confirmar Infobae.

La decisión se tomó ayer luego de que en el simulacro general que realizó la Dirección Nacional Electoral se confirmó que Fuerza Patria, la principal coalición que compite contra el oficialismo de La Libertad Avanza, reunirá solo los votos de los espacios que llevan ese nombre en las provincias.

La disputa judicial se inicia porque el peronismo no logró unificar un solo sello partidario para competir en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, a diferencia de La Libertad Avanza que sí va con un mismo nombre en todo el país.

Es una discusión que tiene un peso político de enorme importancia: en el peronismo no quieren que la noche del domingo aparezca un resultado de La Libertad Avanza muy por encima del peronismo, que pelea en la mitad de las provincias con un sello y en la otra con distintos nombres.

Fuentes oficiales aclararon en diálogo con Infobae que la decisión sobre cómo presentar los resultados todavía no estaba definida, pero que la idea que prima en el Gobierno es reunir los votos en aquellas provincias donde la fuerza opositora lleva el mismo nombre.

En diálogo con este medio, portavoces calificados de Fuerza Patria anticiparon que se presentarán ante la Cámara Nacional Electoral para reclamar que el domingo 26 de octubre los votos del peronismo sean contados juntos en todas las provincias.

Incluso, anticiparon que estaban dispuestos a hacer una denuncia penal contra la titular de la Dirección Nacional Electoral, Luz Landívar.

Según pudo saber Infobae, en la presentación que harán los apoderados del Partido Justicialista, del Frente Renovador y del Frente Patria Grande reclamarán que los resultados se presenten por provincias y no con una cuenta sola nacional.

“El único frente nacional que competirá en las elecciones es La Libertad Avanza. En cada una de las provincias hay frentes locales. Si presentan un número único están haciendo trampa”, indicaron las fuentes de Fuerza Patria.

Y agregaron que “el Gobierno busca simular una foto de triunfo con una trampa de nombres”. Es que consideran que contabilizando solo las fuerzas con el mismo nombre, dejan fueran del escrutinio provisorio al peronismo en nueve provincias.

Con ese recuento, Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Adán Bahl y Guillermo Michel (Entre Ríos), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Natalia de la Sota (Córdoba), Sergio Leavy (Salta), Carlos Rivarola (Jujuy) y Juan Pablo Luque (Chubut), entre “otros quedarían fuera del recuento global para poder mostrar un resultado para el mercado”.

Ante este escenario, el peronismo decidió preparar el desarrollo de una app que va a mostrar los resultados de las fuerzas nacionales pero con una particularidad. Unificará los votos de Fuerza Patria con el de otras expresiones peronistas que son parte de la coalición, pero que en la elección utilizarán un sello provincial.

En la aplicación que se está desarrollando los resultados se van a presentar agrupados por grandes espacios: Peronismo, La Libertad Avanza, Izquierda, Provincias Unidas, Frentes Locales y Otros.

En el caso del peronismo se contabilizarán las listas de Fuerza Patria más las listas que expresan el mismo proyecto político, como es el caso de Defendemos La Pampa, Defendemos La Rioja, Justicialista de Mendoza, Fuerza Santacruceña, Fuerza San Juan, Tucumán Primero y el Frente para la Victoria en Formosa.

Pero irán a la Justicia para evitar una foto que pueda mostrar un resultado que beneficie a La Libertad Avanza por unificar en el escrutinio provisorio los votos de todas las provincias y separar los sufragios del peronismo, según la mirada de Fuerza Patria.