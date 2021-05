Se abrió la inscripción al Repro II, que también incluye a trabajadores independientes

Compartir

Linkedin Print

Este miércoles 26 se abrió la convocatoria para inscribirse al Programa de Recuperación Productiva II (Repro), que se extenderá hasta el 1º de junio.

Al respecto, el subsecretario de Desarrollo Económico de Formosa, Horacio Cosenza dijo que se trata de una “herramienta muy potente”, que a diferencia del Repro I también incluye a trabajadores independientes.

En ese sentido, resaltó que este apoyo económico fijado por el Gobierno Nacional en el monto de $22 mil busca sostener el empleo en sectores con dificultades económicas por las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

Por ello, pueden gestionarlo tanto empleadores como trabajadores independientes, monotributistas o autónomos.

La inscripción que se habilitó este miércoles 26 se debe realizar vía online a través de la página de Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), con la clave fiscal.

A su vez, el funcionario informó que una vez cerrada la inscripción, el próximo 1º de junio, recién se conocerá el dato de las personas alcanzadas por la nueva herramienta nacional.

“Todos los comerciantes, monotributistas y autónomos son potenciales beneficiarios de esta herramienta –recalcó. A partir de ahí lo que tienen que ver es que hay ciertos requisitos mínimos con los que deberían contar”.

Según consignó a esta Agencia, entre los requisitos solicitados se encuentran al menos tener dos aportes en los últimos seis meses en los casos que sean monotributistas o autónomos y acreditar una reducción en la facturación mayor al 20% en términos reales en comparación con mayo de 2019 al 24 de mayo de 2021.

Y añadió: “Por supuesto que la AFIP conoce la facturación de cada uno de los que se vayan a inscribir, por lo que partir de allí serán o no seleccionados”.

Cabe apuntar que dentro del programa se incluyen actividades como la gastronomía, el turismo, el transporte, las industrias culturales, las actividades deportivas y de esparcimiento, comercios de rubros no esenciales y de ramas esenciales; también peluquerías y centros de belleza.

Asimismo, se amplía el listado de actividades consideradas críticas: abarcando desde la salud así como también comercios de rubros no esenciales (indumentaria, textiles, cuero, calzado, electrónica, electrodomésticos, muebles y vehículos, entre otros) y otros de ramas esenciales que en los últimos meses se vieron afectados en su rentabilidad, por la caída de la circulación.

A modo de ejemplo, entre los mismos se pueden mencionar a los kioscos, las panaderías, las heladerías, las estaciones de servicio, entre otros.

Por lo tanto, remarcó el subsecretario Cosenza que “hoy todos estos rubros son potenciales beneficiarios de esta herramienta impulsada por el Gobierno Nacional”.

Para mayor información, se puede ingresar a https://www.argentina.gob.ar/servicio/solicitar-repro-2, o bien llamar al teléfono: 0800 222 2220 o enviar un email a: consultasrepro2@trabajo.gob.ar.

Compartir

Linkedin Print