Se acelera vacunación contra el coronavirus con más grupos etarios

Con más de 20 millones de dosis aplicadas, la campaña de inmunización contra el coronavirus se acelera en todo el país con la incorporación de más franjas etarias, convocatorias para vacunación libre de grupos priorizados y extensión de la cobertura para la población desde los 18 años en varias jurisdicciones.

En ese marco, el gobernador bonaerense Axel Kicillof aseguró hoy que “cada vez más grupos de la sociedad tienen en la provincia vacuna libre”, tras anunciar que los jóvenes mayores de 18 años con comorbilidades, adultos de más de 50, trabajadores de la salud, la educación y las fuerzas de seguridad podrán acceder desde mañana a su inoculación sin turno previo.

La provincia cuenta con 9.559.607 de inscriptos en vacunatepba.gba.gob.ar y se aplicaron 7.489.775 dosis, (6.131.181 del primer componente y 1.358.594 del segundo) que en un 95,84% fueron colocadas en mayores de 60 años.

El gobierno bonaerense afirmó que el beneficio de vacuna libre desde mañana abarca a “cualquiera de los grupos priorizados” y, según Kicillof, “de estos grupos, ya tenemos al 90% vacunados. Estamos cerca de la vacunación completa de los grupos priorizados”.

En Córdoba, desde el sábado, las personas mayores de 70 años que aún no hayan recibido la primera dosis pueden concurrir con el DNI y sin turnos a los centros habilitados para la inmunización.

Además, el gobierno local informó que más del 50% de la población mayor de 18 años recibió al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Esta provincia recibió hoy 100.800 dosis AstraZeneca, enviadas por el Gobierno nacional, mientras desde el inicio de vacunación local se aplicaron 1.753.914 vacunas, de las cuales 344.072 correspondieron a la segunda dosis

En Santa Fe, el secretario de Salud, Jorge Prieto, informó que ayer se batió el récord de turnos otorgados para una sola jornada, con 41.396 en todo el distrito, contando los correspondientes tanto a la primera como a la segunda dosis de las diferentes vacunas.

La ministra de Salud, Sonia Martorano, remarcó que esta semana comenzó a vacunarse a las personas “de menos de 40 años sin factores de riesgo” y que ya tienen su turno o fueron inmunizadas con la primera dosis el 80% de las embarazadas que se anotaron en el registro provincial, que superaron las 4.000.

El lunes se inmunizaron en el distrito 30.659 personas, con lo cual el número total de dosis aplicadas ascendió a 1.645.183, lo que representa el 90,66% de las 1.814.700 enviadas desde la Nación desde que se inició la campaña de vacunación.

En Mendoza, con 135.608 casos confirmados desde que comenzó la pandemia, pueden inscribirse para recibir su vacuna los adultos mayores de 30 años; personal de salud mayores de 18 años en forma escalonada, y están habilitados los profesionales que cuenten con la matrícula actualizada a la hora de la inscripción.

Además, está abierta la inscripción personas con factores de riesgo que tengan entre 18 y 54 años.

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, confirmó que la provincia logró vacunar a “la totalidad de la población objetivo”, conformada por mayores de 60 años, personas con factores de riesgo y personal considerado “esencial” por pertenecer a las áreas de salud, seguridad y educación.

Melella dijo que se inoculó al 98% de ese grupo primario y afirmó que el 2% restante corresponde a pobladores que decidieron no vacunarse por su propia voluntad, ya que no se trata de una medida obligatoria.

“Se ha hecho un gran trabajo coordinado entre la Nación y la Provincia. Estamos muy conformes acerca de cómo se implementó el Plan Nacional de Vacunación, y muy orgullosos de todos los servidores y servidoras públicas por el esfuerzo, compromiso y esfuerzo que han puesto para cuidarnos”, sostuvo.

Los mayores de 35 años sin antecedentes ya pueden acceder a su vacuna en la isla, mientras “continúan los operativos de vigilancia epidemiológica y de control del cumplimiento de los protocolos vigentes para evitar más contagios”, subrayó el mandatario.

En Santiago del Estero, hoy comenzó un megaoperativo de vacunación para personas de 30 a 34 años, con o sin factores de riesgo, que son más de “26 mil santiagueños y santiagueñas de las ciudades Capital y La Banda que recibirán la primera dosis”, dijo a Télam la directora de Atención Primaria de la Salud (APS), Martha Tarchini.

La funcionaria añadió que de esta forma la campaña de vacunación “avanza de forma ordenada y a paso firme” y dijo que en el gobierno estaban “contentos” porque el ritmo de vacunación en la provincia “va ayudando a mejorar la situación epidemiológica”.

“Este es el camino, porque la vacuna es una herramienta importante, pero es una herramienta más, ya que debemos seguir con las medidas que ya conocemos, como el distanciamiento social, el uso de tapabocas, lavado de manos y evitar la reuniones sociales”. añadió.

Tarchini adelantó que la próxima semana se planificará la “aplicación de 2 dosis, a los grupos que les corresponde” y también se irá bajando la edad, para continuar de esa forma personas de 29 a 18 años.

En Entre Ríos, más de 600.000 personas recibieron al menos una dosis de vacunas y esta semana comenzó la inoculación a personas mayores de 30 años sin factores de riesgo, y la inscripción de mayores de 18 años, luego de avanzar fuertemente en la población objetivo.

