Se acrecientan las quejas de afiliados de IASEP: denuncian esperar horas para ser atendidos

Compartir

Linkedin Print

Son reiteradas las quejas de afiliados de IASEP que denuncian esperar horas para ser atendidos en la obra social, incluso si se tratara de trámites simples como comprar una orden. Los afiliados deben hacer filas afuera del edificio ubicado en el barrio San Miguel y luego nuevamente adentro con el fin de realizar sus trámites.

El Grupo de Medios TVO dialogó con afiliados que se encontraban afuera de la entidad y que expresaron su indignación ante lo que ocurre.

“El jueves estuve desde las 7 de la mañana para comprar una orden, eran las 11 y todavía no había ingresado, pero encima tuve que volver este viernes porque me pusieron otro nombre y tuve que venir a cambiar todo de nuevo, a hacer fila de nuevo”, se quejó un afiliado de la obra social estatal.

“Hay una inoperancia total en el IASEP, ya vinimos tres veces, el jueves estuvimos casi cuatro horas acá, los auditores y las mujeres que trabajan acá están en otra, venden ropa, es una falta de respeto total, no puede ser que vivamos así, con este servicio pésimo”, denunció otra mujer.

“Hay que tener paciencia cada vez que venimos acá, suelo estar horas, no comprendo porque tardan tanto, yo solo vine para autorizar pero voy a tardar toda la mañana para ese trámite simple, es lo mismo que cuando estaban en el otro lugar, no cambia nada porque el servicio sigue siendo pésimo”, expresó otra afiliada.

“Todo requiere paciencia, hay que venir temprano o sino estamos re mal, yo vine a las 7:30, va rápido la fila pero igual uno pierde casi media mañana esperando acá, por trámites simples encima. Desde que se cambió acá la obra social ya vine varias veces, hay que venir temprano con mucha paciencia, no queda otra. Se hace fila afuera y adentro se hace otra, cada diez personas van pasando, todo requiere paciencia, tanto afuera como adentro”, dijo otro vecino.

“Para venir acá hay que estar tranquilos, sino no se puede hacer nada, no queda otra, los que venimos acá y esperamos es porque tenemos familiares enfermos, tenemos que aguantar todo. Esto siempre me pasa, las veces que vengo es la misma historia y suelo venir regularmente, mi madre sufre de EPOC y necesita los remedios, mi hermana tiene problemas psiquiátricos y también necesita medicación”, contó.

“Los que venimos ya sabemos que tenemos que esperar toda la mañana, al cambiarse para acá yo creía que el servicio iba a cambiar, pero no cambió, sigue igual e incluso peor que antes”, aseveró.

Compartir

Linkedin Print