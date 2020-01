Se activa el mercado argentino: los clubes que pujan por Centurión, el trueque entre Racing y San Lorenzo y la bomba de Lanús

Compartir

Pese a las dificultades que genera la cotización del dólar a la hora de las contrataciones, el mercado argentino se mueve a buen ritmo. Enero comenzó con varias transferencias confirmadas y otros traspasos sorpresa que están a punto de confirmarse. A continuación, las últimas novedades.

Los clubes que pujan

por Ricardo Centurión

Si bien desde el entorno del futbolistas afirman que espera un llamado de Boca, que tiene como prioridad de Paolo Guerrero, la realidad es que por Centurión varios equipos mostraron serio interés. Luego de que se barajara y descartara rápidamente la chance de su retorno a Racing, que es dueño de su pase tras la rescisión del préstamo con Atlético San Luis de México, Lanús fue el club que picó en punta por la relación que guarda el delantero con el DT Luis Zubeldía, quien lo hizo debutar en la primera de la Academia.

Sin embargo, la novedad se dio en las últimas horas con el pedido de Gabriel Heinze, quien lo quiere para Vélez Sarsfield. Se estima que esta semana habrá reuniones para avanzar con la contratación del futbolistas de 26 años. Se estudia como posibilidad acordar un préstamo por un año, un contrato similar al que firmó en México, y una opción de compra que rondaría los 3.100.000 de dólares por el 50 por ciento del pase, aunque no se descarta que haya directamente una compra de un porcentaje de la ficha de parte del Fortín.

El trueque entre

Racing y San Lorenzo

Dos de los clubes más importantes de Argentina sorprendieron con un trueque como no se veía desde hace tiempo. Héctor Fértoli, de San Lorenzo de Almagro, superó la revisión médica y se transformará en refuerzo de Racing cuando en las próximas horas firme su vínculo. Leonel Miranda también se sumará al equipo de Sebastián Beccacece, procedente del Xolos de Tijuana que se llevará a Miguel Barbieri. La Academia además cuenta con otra cara nueva que es Benjamín Garré.

En tanto, Alejandro Donatti dejó Racing y se sumó a San Lorenzo. El Ciclón cedió la mitad del pase de Fértoli y pagó 400.000 dólares por el marcador central. “Mi viejo es hincha, todos saben que yo soy hincha de San Lorenzo, así que tranquilo. Una alegría enorme empezar esta nueva etapa y trataré de hacer lo mejor”, declaró el futbolista rafaelino, de 33 años.

«Tratamos de negociar una actualización del contrato, no una mejora, pero lamentablemente no se pudo dar. Me dolió que se haya dicho que me lesionaba por ese motivo. Tuve una racha negativa de lesiones de la que pude salir con el apoyo de mis compañeros», agregó acerca de su salida de Racing.

Su llegada representa la segunda incorporación en el plantel de San Lorenzo después del mediocampista uruguayo Diego Rodríguez, procedente de Defensa y Justicia. El Torito ya firmó su contrato luego de reunirse con Tinelli. El volante de 30 años llega a préstamo por un año y con una opción de compra (entre 1.6 a 1.8 millones de dólares)», destacó el club de Boedo.

La bomba de Lanús

Una de las sorpresas en el mercado de pases se dio con la salida de Fernando Belluschi de San Lorenzo para transformarse en el refuerzo de Lanús. Luego de que se enfriara la llegada de Centurión, que se acerca a Vélez, el Granate avanzó y cerró la contratación del mediocampista de 36 años ex River y Newell’s.

Independiente, sin

Domingo ni Pizzini

El mediocampista ex River no se entrenó junto al resto del plantel en la pretemporada, ya que comunicó que seguirá su carrera en Olimpia de Paraguay, que es dirigido por el argentino Daniel Garnero, ex figura del club de Avellaneda. El club paraguayo abonará 500 mil dólares en resarcimiento por su contratación. De esta manera, el DT Lucas Pusineri contará con Lucas Romero en ese puesto como única opción natural, a la espera de lo que se resuelva con el futuro de Pablo Pérez.

Por otra parte, Francisco Pizzini tiene todo acordado para jugar en Italia. El mediocampista de 26 años, que se había ido a préstamo a Olimpo en 2016, se iría nuevamente por seis meses pero al Trapani de la Serie B del fútbol italiano, con una opción de compra de 2 millones de dólares, según informaron en TyC Sports.

El interés de Racing por

un campeón en 2014

Con Garré, Fértoli y Miranda cerrados, Sebastián Beccacece dio el visto bueno para que la dirigencia intente repatriar a Gabriel Hauche, goleador de Argentinos Juniors y partícipe del equipo de la Academia que se consagró campeón en el Torneo de Transición de 2014. Desde el conjunto de Avellaneda ofrecieron 700 mil dólares por el Demonio, quien el mes pasado renovó su vínculo con el puntero de la Superliga hasta 2022. Sin embargo, trascendió que el conjunto de La Paternal aceptaría negociarlo por el doble de ese monto, aunque también podría ingresar algún jugador como parte de pago.