Se agotó la camiseta albiceleste con las tres estrellas doradas

El furor por la obtención del tercer título mundial en Qatar 2022 ya tuvo su primer impacto comercial: en cuestión de horas se agotó la preventa de la camiseta de la Selección argentina con las tres estrellas doradas sobre el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Adidas, la marca deportiva que confecciona la indumentaria oficial del equipo albiceleste, lanzó la venta anticipada de una versión de la tradicional casaca albiceleste con las tres estrellas doradas, en referencia a las conquistas de los mundiales de Argentina 78, México 86 y Qatar 2022.

La camiseta, que se comercializaba a 17.999 pesos en la preventa, se agotó rápidamente. Esta prenda en particular fue una de las primeras con las tres estrellas que utilizaron los futbolistas y los miembros de la delegación oficial tras la obtención de la Copa del Mundo: en el vuelo de regreso a la Argentina todos lucieron esta prenda.

Antes de la final del domingo en el estadio de Lusail, Adidas había reconocido que enfrentaba una escasez mundial de los productos de la Selección argentina ante la extraordinaria demanda. En particular, no contaba con los modelos con el número 10 y el apellido Messi en la espalda.

El fabricante alemán de ropa deportiva dijo que la alta demanda de kits de Argentina y las imitaciones que se abren camino en los distintos mercados locales les ha llevado a explorar planes para aumentar su producción antes de lo que podría ser una celebración masiva.

