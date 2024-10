Se agrava el conflicto: el STJ descontará las horas a empleados que realicen paro

El Superior Tribunal de Justicia de Formosa dispuso a través de Resolución 556/24 que a partir del día de la fecha no se abonarán las horas y/o días no trabajados a aquellos empleados y empleadas judiciales que, en ejercicio del derecho de huelga y/u otra medida que implique el cese total o parcial del servicio, no cumplan con las tareas que le son asignadas, conforme lo expuesto en los considerandos precedentes.

Ante esta situación, Fátima Gutiérrez, delegada de Asociación Judicial Formosa, fue quien hizo público el descontento, que además se está replicando en otros poderes del Estado, por dicha medida indicando que “el STJ de Formosa ordenó formalmente el descuento de haberes por las horas no laboradas. La pobre reacción de una Corte escasa de ideas, inhumana e hipócrita. Nos utilizaron y utilizaron nuestra lucha para su propio beneficio”

Seguidamente con un tono de gran enojo continuó: “el STJ nos pone a trabajar en lugares insalubres, sin espacio ni ventilación, sin luz natural ni lugares destinados al justiciable, dice que solo ellos ‘los de arriba’, se merecen mejorar el sueldo por su ‘responsabilidad funcional’ un aumento 20 veces mayor que el resto de la familia judicial.

Claro. A veces somos familia judicial, otras somos una segunda clase de judiciales que apenas nos merecemos unas migajas para vivir.

Este día, estamos en presencia del peor Superior de Justicia de todos los tiempos, que justifica sus decisiones en artículos amarillos y publicaciones radiales que les causan picazón demostrando que no les importa un c….. la pobreza en que viven los integrantes de la familia muchos de ellos sin llegar al mínimo establecido.

El STJ de la vergüenza. Del destrato. Del lo atamos con alambre. Del lo hacemos con los recursos disponibles para no gastar en lo que hay que gastar.

Cómodos están cobrando su suma en negro que destruye nuestra historia de luchas como Judiciales de Formosa cuando se incorporó el VADEREF al Reglamento Interino para que nuestra vida laboral sea un poco más equitativa.

Nos van a descontar por no trabajar. Si. Cuando colisionan nuestros derechos constitucionales al trabajo, a la huelga , a agremiarnos y a reunirnos gremialmente, nosotros elegimos estar del lado que tenemos que estar. Los otros están en Mar del Plata.

El Poder Judicial convertido en un conventillo, donde el que manda dice que nosotros aceptamos algo que nunca vimos, que nunca nos notificaron ni dieron a conocer de tan reservado que era, porque claro, el que cortó la torta se llevó la mitad o más y jamás le importamos los que día a día damos la cara por la lenta justicia que tenemos. Las cifras en negro jamás fueron motivo de lucha y menos así.

STJ mentiroso. Jamás tan lejos de su gente.

Al menos nos queda el derecho a expresarnos y a hacer de aquí en más nuestro trabajo a reglamento, para que quienes tengan que resolver lo hagan.

A los jueces se les conoce por sus sentencias.

La grieta la comenzaron los de arriba (innecesariamente). Dan vergüenza”.

“Sobresueldos

para los jueces”

Cabe recordar que el lunes, la secretaria general de la Asociación Judicial Formosa, Silvia Oruego habló con el Grupo de Medios TVO sobre las situaciones irregulares que se desarrollan en la Justicia provincial en que los mismos empleados denuncian sobresueldos para Magistrados y Jueces, esto se da en el marco de las diversas medidas de fuerza que vienen llevando adelante los diferentes gremios quienes solicitan una recomposición salarial.

“Nosotros estuvimos esperando porque si bien tuvimos una propuesta por parte del Superior Tribunal de Justicia en relación a una suma salarial que íbamos a percibir los empleados que iban de los 80 a los 200 mil pesos y a la par había rumores de que los altos funcionarios iban a percibir el doble o triple de estos montos”, comenzó diciendo la gremialista.

“Estábamos esperando a que se haga efectivo ese pago y lo hicimos hasta el día de hoy (por ayer), comenzaron a aparecer los recibos de sueldos y nos hemos encontrado con que entre jueces, secretarios y ministros se habían aumentado los salarios hasta el triple de lo que un empleado cobró este mes”, acotó.

“Los Funcionarios y Magistrados los aumentos van desde 600 mil pesos a más de $2 millones, mientras que los empleados el aumento solo fue de 80 a 200 mil pesos, esta es una diferencia bastante importante”.

“Tenemos que decir que este hecho ha generado mucho malestar entre los trabajadores porque hemos llevado adelante muchas medidas de fuerza que nos llevó varios meses realizarla, estuvimos esperando y teniendo paciencia, tratando de que esto tenga algún efecto positivo para todos y estamos confiados con que a todos nos iban a mejorar los sueldos, pero resulta que solo se han mejorado ellos y esto nos da la pauta de que no se nos tuvo en cuenta y de que el personal ni siquiera llega a fin de mes”.

“Estamos un poco decepcionados sobre esta situación, pero muy preocupados porque no era lo que esperábamos por parte de nuestro Superior Tribunal de Justicia porque pensábamos que nuestra patronal estaba bregando para que todos estemos bien y tengamos ganas de trabajar y estar en las oficinas”.

Al mismo tiempo la titular de AJUFSA, indicó “nosotros no nos oponemos a que se suban los salarios, pueden hacerlo lo que sí nos parece importante es que vean la manera de que al trabajador también le surja la diferencia solicitada, teniendo en cuenta que nosotros estuvimos esperando a que se expidan al respecto”.

“Los trabajadores están muy enojados, sentimos que esto fue una cachetada para el personal judicial. Tenemos que decir que nosotros tenemos los recibos de lo percibido por los funcionarios y magistrados, es decir que no es mentira lo que ha pasado”, manifestó.

“Nosotros queremos que piensen en el empleado al que ellos todos los días le están exigiendo un trabajo de calidad”, cerró diciendo Silvia Oruego.