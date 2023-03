Con el apoyo de la Multisectorial de Formosa y vecinos aledaños, los trabajadores de la fábrica se manifestaron ayer en el Mástil Municipal ante el silencio de la empresa y el despido de al menos 15 trabajadores por lo que acudirán a las autoridades nacionales. “Es algo mínimo lo que pedimos, un sueldo digno nada más”, manifestó Juan Coronel, Secretario General del Sindicato de Tanineros, al Grupo de Medios TVO.

“Vamos a dejar un petitorio para la ministra de Trabajo de la Nación para ponerla al tanto de lo que estamos sufriendo, ya son 45 días que estamos acá y no cobramos. Esta fue una invitación abierta para que la sociedad nos acompañe y vinieron de todos lados, familiares y vecinos del Lote 4. Ya van 5 reuniones en las que la empresa no dialoga”, agregó Coronel.

La nueva manifestación se da en el marco de una huelga ante la falta de respuestas de la empresa al pedido de mejoras salariales, de seguridad y de higiene, tras un accidente laboral que detonó el cansancio de los trabajadores. Estos pedidos fueron presentados antes la Subsecretaría de Trabajo y pese a diferentes audiencias mediadoras, los representantes de la firma no se habrían prestado al diálogo.

“En la última la empresa no se presentó y nos remitió de vuelta a Nación, por eso vamos a entregar un petitorio a la ministra de Trabajo de la Nación. Por ahora está cerrado el diálogo ahí en la Subsecretaría, ellos cortan todo el diálogo, antes de que nosotros tomemos la medida de huelga tampoco querían dialogar. No creo que su intención sea cerrar la fábrica sino no pagar lo que le corresponde al trabajador, ellos lo que quieren es seguir manteniéndonos esclavos”, sostuvo el gremialista al respecto.

Si bien la protesta, en la que participaron los trabajadores, familiares e inclusos vecinos del barrio en donde se encuentra la fábrica, tuvo lugar en el Mástil Municipal, concluyó en las oficinas del Ministerio de Trabajo de la Nación en Formosa. En ese lugar, los trabajadores realizaron otra asamblea posterior a la entrega del petitorio ya que se registraron despidos.

“Ellos comenzaron con los despidos, ahora son 15 los despedidos. Tratan de amedrentarnos para que nosotros dejemos de luchar, pero los compañeros están decididos a continuar. Nuestro reclamo ni siquiera es lo que nos corresponde, es algo mínimo lo que pedimos, un sueldo digno nada más y mejorar las condiciones laborales para todos; nosotros no estamos discutiendo poder, estamos discutiendo sueldos”, indicó Coronel.

En este sentido, y ya transcurridos más de 45 días de protesta, los trabajadores de UNITÁN también contaron el apoyo de la Multisectorial Formosa, que además de estar presente en la protesta de ayer, exigen la intervención de autoridades provinciales.

“Sabemos el tiempo que están protestando y lo menos que podemos hacer nosotros es venir a solidarizarnos y por lo menos estar presentes en el sufrimiento de estos trabajadores a los que no le están pagando el sueldo. Creo que las autoridades públicas no deberían mirar para el costado porque es algo que les compete, son trabajadores y vecinos nuestros. Como las autoridades públicas, como el Gobernador o los legisladores no hacen nada”, planteó Néstor Vázquez, Secretario General de ATE.

