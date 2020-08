Se agrava la situación: UTA realizó asamblea ante la falta de pago de sueldos a empleados

Compartir

Ayer por la mañana, la UTA (Unión Tranviarios Automotor) en Formosa realizó una asamblea para llegar a un acuerdo sobre cómo seguirá el sector de transporte de media y larga distancia en la provincia ya que se sigue sin reactivar actividades, lo que complica aún más el escenario. La desesperación de una respuesta radica en que los trabajadores, tanto de Godoy como de Puerto Tirol no están cobrando la mitad de los sueldos que le corresponde abonar a la patronal, ya que la otra mitad la paga el Estado en el marco del ATP. También se sumó la situación de empleados del sector de paquetería que seguían trabajando, pero sin cobrar.

En ese marco Diego Mendoza, secretario general de la UTA en Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió al escenario del sector, que se sigue agravando con el paso de los meses y la falta de auxilio de autoridades.

“En esta nueva asamblea vamos a decidir con los compañeros, los delegados y la comisión directiva cómo seguimos con el caso puntual de Godoy y Puerto Tirol donde la situación ya es de conocimiento público”, comenzó diciendo.

“Lo que ocurre es que desde marzo se han parado los servicios provinciales con el inicio de la cuarentena y desde ese momento se ha gestionado el pago del ATP, que vino después de casi dos meses, los empleados han cobrado juntos los pagos, pero las empresas no están pudiendo pagar la diferencia que es la mitad de los sueldos y es imposible sobrevivir con un promedio de 18 mil o 20 mil pesos para una familia”, explicó.

“Las empresas no pueden pagar y eso hace que nos movilicemos otra vez para ver si podemos intentar llegar a una solución”, acotó Mendoza.

Asimismo relató que “hay dos empleados del sector de encomienda que son de la empresa Godoy que no están cobrando y tampoco le están depositando lo que tenían que depositar y les están exigiendo que se presenten a trabajar, nosotros creímos que no era justo y hemos hecho que estos compañeros no vayan a trabajar hasta que la empresa que es del grupo Flecha Bus pueda hacer frente a lo que están debiendo y después se siga trabajando como corresponde”.

Mendoza reconoció además que el futuro del transporte es “incierto”, teniendo en cuenta que van pasando los meses y se sigue sin reactivar las actividades. “Hay mucha incertidumbre porque supuestamente para los primeros días de agosto ya íbamos a empezar a circular, pero hoy nada está claro y cada vez la empresa contrae más deudas con los trabajadores y necesitamos que alguien dé una respuesta. El miércoles de la semana pasada hemos presentado una nota en Casa de Gobierno donde hemos tomado conocimiento de que hay una empresa interesada en absorber parte de los trabajadores de Godoy como para poder el día que esto se levante empezar a trabajar”, contó.

Se explayó más y aseguró que “tenemos conocimiento de que hay una empresa que ha presentado un proyecto en el Ministerio de Planificación, nosotros presentamos una nota aduciendo que tenemos conocimiento de esto y si nos pueden explicar cómo sería la modalidad porque así como estamos donde no nos pagan, donde cada vez tenemos más deuda, es imposible seguir con esta empresa, por lo menos queremos que el gobierno nos diga de qué manera vamos a seguir porque si esto sigue como se está diciendo ahora para diciembre no aguantamos más esta situación entonces pedimos al gobierno que interceda y vea qué podemos hacer, si al menos trabajamos con paquetería, con algún protocolo como para que esta gente pueda trabajar”.

“Esta oferta que realizó la nueva empresa fue durante la cuarentena, los empresarios también ven que nuestros patrones nos dejan a la deriva y entonces tienen como oferta esto, nosotros lo que pedimos con la carta es si nos pueden contar de qué se trata y ver si se le puede dar para adelante para encontrar al menos una solución”, explicó Mendoza.

“No sabemos qué empresa es, solo sabemos que han presentado un proyecto pero no tenemos detalles de cómo van a hacer, pedimos que se nos explique y tener un poquito de previsibilidad”, pidió.

Transporte urbano

De la misma forma se refirió a los reiterados hechos de malestar de pasajeros del transporte urbano que no pueden subir a los móviles porque ya están llenos, siempre en el marco de mantener la distancia que se exige ante la pandemia de coronavirus, lo que derivó en tensos cruces verbales con los choferes de varias líneas.

“Tomamos conocimiento por denuncia de choferes de que han tenido un altercado con un grupo de pasajeros que querían subir al micro pero ya estaban ocupadas las plazas. Lo que se hizo fue presentar una nota a la empresa para que vea de qué manera se pueden poner más unidades o de qué manera pueden trabajar más tranquilos los choferes porque el pasajero espera una hora y luego no puede subir porque el colectivo ya está lleno y ahí se genera el problema”, explicó.

“Ya veníamos teniendo estos problemas donde los pasajeros tenían un intercambio no muy amable con los choferes, nosotros por eso planteamos esta situación de más unidades”, finalizó.