Se agravaron las quejas por la mala frecuencia de los colectivos durante el fin de semana largo

Usuarios del transporte urbano de la ciudad se contactaron con el Grupo de Medios TVO para expresar su malestar y denunciar la “pésima frecuencia” de los colectivos urbanos durante todo el fin de semana largo ya que pasaban por las paradas luego de dos o más horas de espera. Manifestaron que desde el sábado se vivió esta situación en todas las líneas y pidieron que el organismo encargado intervenga, teniendo en cuenta que la frecuencia lejos de mejorar “sigue empeorando”, lo que genera gran indignación entre quienes hacen uso diariamente de este servicio.

Si bien las denuncias reiteradas por la mala frecuencia no son una novedad, durante el fin de semana las quejas no cesaron y hubo pasajeros que contaron que debieron irse de las paradas teniendo en cuenta que los colectivos “no llegaron nunca”.

“Es una vergüenza lo que todos los días debe padecer el usuario, pero más que nada los fines de semana donde no llegan jamás los colectivos, el martes esperé más de dos horas y media en la parada de la línea 95 de la Cánepa y jamás pasó, me tuve que ir de la parada, tomé agua en mi casa después de estar parada tanto tiempo y tuve que llamar un remis, no me quedó otra opción porque sí o sí tenía que ir a la casa de mi madre a llevarle remedios”, dijo indignada una vecina de la zona norte.

“Es algo que pasa todo el tiempo, tomo el de la línea 60 porque trabajo en el centro y el día a día es una incertidumbre, a veces llega a horario, otras veces llega sobre la hora y hay días donde directamente no pasa como este fin de semana, el lunes llegamos a ser 10 personas esperando en la parada del Guadalupe y como nunca pasó nos juntamos algunos y pagamos un remis. Es una vergüenza que todo el tiempo pase lo mismo, hay que salir más de una hora antes de la casa para llegar porque la frecuencia no se cumple jamás”, expresó otra usuaria.

“Sabemos que los fines de semana o los feriados hay menos colectivos en las calles, pero no por eso van a pasar después de dos horas, es un montón de tiempo, con que pasen cada media hora ya estamos mejor, pero después de tanto tiempo es una vergüenza, ya no tiene nombre lo que hacen con los pasajeros que somos los que sostenemos este servicio que es un asco desde que llegó”, sostuvo molesta otra pobladora. “Otra situación es que las paradas están en pésimo estado, no hay ni donde sentarse ni descansar del sol, al menos que pongan un lugar cómodo para que la gente espere tanto tiempo, hay adultos mayores parados esperando porque no tienen otro medio para viajar”, acotó.

Ante esta situación, los usuarios solicitan que el organismo encargado intervenga y la prestación del servicio urbano sea óptima, teniendo en cuenta que son miles los trabajadores que todos los días dependen de su buen funcionamiento para ejercer sus tareas.

