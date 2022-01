Se anticiparon las filas para los uniformes del ciclo lectivo 2022 que presentan incrementos del 10%

Compartir

Linkedin Print

A días de que inicie el mes de febrero, ya se pudo observar a los primeros padres realizando filas para los preparativos del ciclo lectivo 2022. Los uniformes presentan incrementos del 10% y anticipan que habrá una gran demanda en las siguientes semanas.

En la tradicional textil de la calle Belgrano, ya se puede observar a los primeros padres que se anticipan al ciclo lectivo de este año, buscando precios y formando fila para poder adquirir los uniformes, restando algunos días aún para que termine el mes de enero «por el hecho de evitar las colas más adelante», manifestó una madre, mientras que desde el comercio aseguran que se «están preparando con todo pese a los cortes de luz».

«Nos estamos preparando con todo, pero hay muchos cortes de luz, hay mucha gente con covid-19, entonces eso es lo que nos corta todo. Los bajones de luz ya nos fundieron una puerta, una máquina, todo, entonces estamos viendo lo que se puede hacer porque nos estamos preparando con todo, pero no tenemos tiempo de hacer todo», expresó la encargada del local al Grupo de Medios TVO.

Habitualmente las filas en este comercio suelen verse en la segunda semana del mes de febrero, por lo que el anticipo actual es algo inusual y las personas vienen «más que nada, por el hecho de que no quieren hacer cola después y mucha gente que se va de vacaciones o vuelve de vacaciones, ya quiere comprar las cosas y hay cosas que todavía no tenemos», explica la mujer. Aunque esto ocurra, que ya existan personas que se acerquen al local, «todavía no hay mucha demanda, pero sí sabemos que va a haber más adelante, entonces no podemos esperar hasta última hora nosotros para prepararnos», agregó.

La demanda no es mucha, pero si hay un anticipo marcado por los padres que señalan salir en busca de precios ya que la inflación marca siempre la agenda. En ese sentido, desde este comercio adelantaron que «nosotros estuvimos 2 meses y medio sin cambiar los precios, ya le tuvimos que poner un 10% porque ya no aguantamos más. La energía eléctrica te cobran igual por más que no ande, los bajones de luz ya me tienen loca. Es muchísimo porque nosotros tenemos todo con aire acondicionado para que la gente trabaje bien en el lugar que trabaja».

«Los precios están dentro de lo esperado, la gente ya no se asusta de nada, dicen ya sabemos que los precios suben y qué le vamos a hacer, nuestra plata no vale nada», añadió la comerciante.

Compartir

Linkedin Print