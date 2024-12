Se anunció el Plan Anual Bonificado 2025 con beneficios de hasta el 35%

La directora de la Administración de Ingresos Municipales, CPN Giovanna Díaz Roig anunció que se pondrá en marcha como todos los años un nuevo plan anual bonificado, en esta oportunidad se sumará beneficios para los vecinos y vecinas de la ciudad, no solo para aquellos que tienen sus tributos municipales al día sino que también para aquellos que tienen planes de pagos.

“En primer lugar quiero comunicar que desde la Municipalidad hemos trabajado para poner en marcha este nuevo Plan Anual Anticipado que tendrá una bonificación general del 25 % sobre las liquidaciones de aquellos contribuyentes que al 31 de diciembre del año en curso, no posean planes de pagos, deuda de años anteriores y haber abonado la totalidad del periodo anual 2024” y explicó que será para los siguientes tributos: Tasa Única de Servicios, Impuesto Inmobiliario, Contribución por Servicios que inciden sobre los vehículos automotores y otros rodados, y Contribución por Servicios relativos a la Publicidad y Propaganda.

“Además, habrá una bonificación del 20% sobre las liquidaciones de aquellos contribuyentes que posean planes de pagos vigentes o cancelados, y generados hasta el 31 de diciembre de 2024, y otra del 10% sobre liquidaciones de aquellos contribuyentes que, posterior a la citada fecha, regularicen los períodos adeudados a través de los diferentes medios de pago habilitados”, se explayó la funcionaria.

“Asimismo – agregó –, habrá una bonificación adicional del 5% sobre las liquidaciones de contribuyentes que se hayan adherido al Buzón Fiscal Electrónico de la Administración de Ingresos Municipales al 31 de diciembre de 2024, tanto para la Tasa Única de Servicios, el Impuesto Inmobiliario y la Contribución por Servicios que inciden sobre los vehículos Automotores y otros Rodados”.

Díaz Roig informó también que “habrá otro 5% de bonificación adicional sobre las liquidaciones que se efectúen y emitan a través de la página web de la Administración de Ingresos Municipales con clave fiscal municipal y/o mediante el uso de la Aplicación Móvil de contacto con el vecino “Formosa tu ciudad digital”, también con clave fiscal municipal”, afirmó.

Finalmente, la funcionaria comunal anticipó que se otorgará “una bonificación del 5% para cada período fiscal, a aquellos contribuyentes que no posean deuda ni planes de pago, que abonen los tributos municipales en tiempo y forma antes de su respectivo vencimiento” cerró.

Lugares y Horarios

de atención:

Desde el área extendieron los lugares y horarios de atención para acceder a los beneficios antes indicados: Administración de Ingresos Municipales: Fotheringham 1364, y en Pringles y Rivadavia, de lunes a viernes de 07:30 a 12:30 y de 16 a 20. Centro Cívico Municipal del Barrio Eva Perón: de lunes a viernes 08 a 12 y de 17 a 19.

También aclararon que las formas de pago en las cajas de la Municipalidad pueden ser contado efectivo, cheque al día emitido a nombre de la Municipalidad de Formosa, con todas las tarjetas de débito, con tarjeta de crédito del Banco Hipotecario en 1 y 6 cuotas sin interés, con tarjeta Chigüé en 1 y 3 cuotas sin interés, con tarjeta Naranja X en 1, 6,12 cuotas y plan Z sin interés, y con QR desde la página web de la Administración de Ingresos Municipales www.ingresomunicipfsa.gob.ar.

Medios de pago

habilitados

Presenciales: Administración de Ingresos Municipales – Pringles y Rivadavia- Centro Cívico Municipal del Circuito 5.

A distancia: con clave fiscal municipal desde la página web de la Administración de Ingresos Municipales www.ingresosmunicipfsa.gob.ar mediante el Código de Pago Electrónico (CPE) – ingresar al Home Banking, buscar el ente «Formosa- Municipalidad de Formosa ONLINE» e ingresar al CPE desde la Aplicación Móvil «Formosa tu Ciudad Digital».

Por transferencia: adjuntando comprobante de transferencia y liquidación del tributo que se abona informando al correo: aim@formosatuciudad.gob.ar

Aplicaciones móviles: «Mercado Pago». «Onda siempre podés comprar» del Banco Formosa (escaneando el volante de pago- no vencido- que se envía al domicilio).

Otros lugares habilitados: Cajas del Banco Formosa. Sistemas Bapro Pagos, Pago Fácil, Rapipago y Red Link.

Para contactos, podrán comunicarse al Call Center, llamando al teléfono 08009999147, por Cel:3704-336478/3704-031955, o bien por correo electrónico: aim@formosatuciudad.gob.ar