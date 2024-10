Se bajó uno de los candidatos de la lista de Cristina Kirchner en el PJ

Se trata de Omar Félix, intendente de San Rafael, Mendoza Renunció a ser consejero titular a apenas horas de la oficialización de las listas para competir en las elecciones partidarias del 17 de noviembre. Mientras la interna peronista muestra escenas de distancia entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof y quedan apenas horas para dejar firmes las listas que competirán por el Partido Justicialista, la expresidenta sufrió una intempestiva baja.

Se trata del intendente de San Rafael, Omar Félix, que decidió no ir de candidato a consejero titular en la boleta de Primero la Patria, y lo hizo con un argumento muy peculiar: dijo que no se prestará a internas partidarias, en medio de la puja entre la ex vicepresidenta y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

«Renuncié porque dije que si no hay un gesto que ayude a que haya unidad, no es momento de internas. Yo para internas partidarias, no me presto», le confirmó Félix a radio Nihuil. La sorpresiva decisión del intendente sanrafaelino se da un día después de que Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof se reunieran en el 47° aniversario de las Abuelas de Plaza de Mayo, en La Plata, donde hubo fríos gestos entre las dos partes sobre un posible acercamiento.

Esta determinación se tomó a pocas horas de la oficialización de las listas, previsto para este viernes 25 de octubre, fecha en que vence el plazo de impugnaciones a los candidatos presentados el sábado pasado de cara a las elecciones del domingo 17 de noviembre.