Se busca concientizar: noviembre azul, mes de la prevención del cáncer de próstata

Cada año, durante el mes de noviembre se busca concientizar sobre las enfermedades masculinas, entre las que se destaca el cáncer de próstata. El diagnóstico precoz es fundamental para aumentar las posibilidades de éxito de los tratamientos.

“Noviembre Azul y Con Bigotes” es una iniciativa que pretende concientizar respecto del cuidado integral de la salud de los hombres.

Uno de los principales hitos del mes es la celebración del Día Mundial de la lucha contra el Cáncer de Próstata, que se realiza cada 17 de noviembre para sensibilizar a la sociedad sobre esta enfermedad e informar de la importancia de un diagnóstico temprano, junto con los recursos y posibilidades para su tratamiento.

El cáncer de próstata es el tumor más frecuente en los hombres, y en el 50% de los casos la enfermedad se detecta cuando está avanzada, elevando los riesgos de mortalidad. Por ello, tanto la Sociedad Americana de Urología como la Sociedad Argentina de Urología recomiendan que todo hombre se controle a partir de los 45/50 años; y, aquellos que tienen antecedentes familiares de cáncer de próstata, especialmente padre o hermanos, deben iniciar sus controles a partir de los 40 años.

En Formosa, el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Pdte. Néstor Kirchner” lleva adelante una campaña de prevención. Al respecto el director médico de la entidad, Fernando Trachta, explicó que “hay que tener en cuenta que la enfermedad de próstata es una posibilidad, que es prevenible a través de medidas higiénico-dietéticas y que controlable en tanto y en cuanto sea detectada a tiempo”.

En cuanto al tratamiento, señaló que es quirúrgico “en tanto y en cuanto se pueda, cuando no se puede, se hacen bloqueos hormonales para bajar los niveles de hormonas que generan la posibilidad de que crezca más. También quimioterapia o radioterapia, como posibilidad. Estamos haciendo tratamientos de última generación, hemos realizado tratamientos de radiocirugía, acortados”.

Pacientes agradecidos

Alfredo Valentini, cordobés de nacimiento, pero formoseño por adopción, es uno de los tantos pacientes que recorren los pasillos del CMNR.

Comentó que todos los años se realizaba los estudios de próstata correspondientes, hasta que uno de los controles no dio buenos resultados, por lo que comenzó a averiguar dónde podía recibir un tratamiento.

“Llegué acá y me encontré con este lugar que está lleno de ángeles. Es impresionante la atención que recibí, acá hay máquinas muy buenas, me operaron muy bien, pero lo que a mí me curó es la atención de todos ellos. La pasé mal, estuve solo pero esta gente fue mi familia, jamás me voy a cansar de agradecer lo que hicieron por mí”, contó, visiblemente emocionado.

Dijo que recibir el diagnóstico fue muy duro porque “es difícil escuchar la palabra cáncer, uno cree que se terminan todos los proyectos” y agregó que “la gente de acá te hace entender que hay una solución, que no se acaba nada, por eso no puedo explicar bien lo que siento, para mi ellos son todo”.

Otro paciente, Armando Argañaraz, también brindó su testimonio al señalar que “en este centro recibí un excelente trato, durante el mes y medio de tratamiento” y destacó que “eso a uno lo energiza”.

Contó que al recibir el diagnóstico de cáncer fue “algo dramático”, luego tocó el tiempo de asumirlo y conocer el tratamiento que iba a recibir. “Primero me iba a ir a Corrientes, justo se abrió el Centro, vine para acá, tuve mucha suerte”, expuso.