Se busca DT: Vélez analiza diferentes posibilidades para reemplazar a Gareca

El ‘Fortin’ tiene un abanico de nombres para lo que se viene. El plan inicial es apostar por Marcelo Bravo. Sin embargo, hay otros nombres en análisis. ¿Cuáles son las opciones más viables y los sueños que tiene la dirigencia velezana?

Vélez no atraviesa su mejor momento deportivo e institucional. Con la salida de Gareca tras la caída ante Belgrano, por la fecha 19 del Torneo de La Liga, Marcelo Bravo, quien se desempañaba en la División Resera, puso manos a la obra y asumió de manera interina.

La dirigencia piensa en diferentes variantes, entre las que se destacan su continuidad hasta el final del actual certamen; el sueño de tener a Hernán Crespo con Sebastián Domínguez de ayudante de campo; Diego Martínez, con reciente pasado en Tigre, mientras que otra opción es Gustavo Alfaro.

Si bien el balance es día a día, la situación apremia. El ‘Fortín’ está a un punto de Arsenal, último en el torneo, con 18 unidades. Si el campeonato finalizase hoy, debería disputar un desempate con Huracán y con Banfield, para ver quien desciende junto al conjunto de Sarandí -en el fondo de la tabla anual y de promedios- a la Primera Nacional. El otro que perdería la categoría por promedios es Instituto, aunque aún es prematuro ya que quedan 6 fechas para el final de este torneo y toda la Copa de La Liga.

Justamente para esta copa nacional es que piensa la dirigencia de Vélez. La idea en principio es mantener a Marcelo Bravo, aunque saben que el clima institucional no es el mejor y deben revertir el presente.

Hay dos posibilidades y un sueño. En primer lugar, les gustaría que Hernán Crespo tome las riendas, pero acompañado por Sebastián Domínguez, identificado con el conjunto velezano por su pasado como defensor.

En segunda línea se encuentra Diego Martínez, ex DT de Tigre, quién acordó su salida tras perder ante el “Calamar” en Vicente López. El entrenador no presenció su última conferencia de prensa y desde el “Matador” oficializaron su salida a través de las redes sociales.

Es visto con buenos ojos, producto de los logros en el club de zona norte, y a los dirigentes les gusta la idea que pregona y su perfil.

Por último, consideran que no es lo ideal, pero al ser un técnico de trayectoria no lo descartan, y es ni más ni menos que Gustavo Alfaro, con pasado en Ecuador y en Boca Juniors. Su salida de la selección ‘Tri’ fue en enero de este año y hace semanas, según medios periodísticos, fue sondeado por América de México y por Barcelona de Ecuador.

Más allá de esto, como se mencionó líneas atrás, el presente apremia y se verá día a día la manera de proceder. Hay temor por parte de la CD por el clima caliente que se vive y algunas de las reuniones empezaron a realizarse por zoom, producto de las últimas protestas que hubo en la institución de Juan B. Justo.