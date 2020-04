Se cancelaría la Liga Femenina de Básquet

Compartir

Linkedin Print

El comunicado oficial estaría al caer. La situación del coronavirus achicó los tiempos. Ahora apuntarán a la segunda parte del año, con la disputa de la Liga de Desarrollo a Nivel Federal.

Finalmente, por la pandemia del coronavirus que no es ajena a ningún rincón de la tierra, se decidió la suspensión de la edición 2020 de la Liga Nacional femenina, la cual tenía confirmada la participación de siete equipos: Quimsa, Berazategui, Rocamora, Vélez, Corrientes Basket, Obras y Unión Florida.

El comunicado oficial se daría a conocer en las próximas horas. Entre los argumentos que llevaron a tomar esta decisión está la salud de las jugadoras, la economía de los clubes y el hecho de no tener una fecha concreta de cuándo podrá reanudarse la actividad.

De esta forma, y según pudo saber Pick and Roll, ahora y de manera conjunta, tanto la AdC como la CABB cargarán los cañones a la segunda parte del año.

Allí, según establecía el cronograma trazado a comienzos de este 2020, se ubica la disputa de una Liga de Desarrollo federal, la cual copiará en parte el formato que venía teniendo el Federal Femenino.

De igual manera, y según pudo saber este medio, el Federal Femenino no se llevará a cabo en categoría mayores.

Australia organizará el Mundial Femenino 2022

FIBA anunció que el país oceánico albergará la próxima Copa del Mundo Femenina. Será la segunda vez que dicha nación, una de las potencias de la rama, recibirá la cita mundialista. El sueño de las Gigantes del seleccionado argentino ya tiene sede.

FIBA ha concedido los derechos de albergar la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino FIBA 2022 a Basketball Australia. Basketball Australia y la Federación Rusa de Baloncesto fueron los dos finalistas que se presentaron para presentar el evento insignia de mujeres de FIBA dentro de dos años. La decisión fue tomada por el Central Board de FIBA hoy, que tuvo lugar a través de una videoconferencia, en la que ambos candidatos presentaron sus ofertas y luego cada uno hizo presentaciones ante el Central Board.

Esta será la segunda vez que Basketball Australia organizará la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino de la FIBA, después de haberlo hecho en 1994.