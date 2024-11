Se cayeron las sesiones de reforma sindical y DNU de canje de deuda: quienes faltaron

La Cámara baja no consiguió el quórum necesario para ninguna de las reuniones convocadas para la jornada. Cuáles fueron las ausencias que complicaron el trámite.

La Cámara de Diputados no logró hoy conseguir 129 presencias para dar inicio al tratamiento de dos leyes de particular relevancia: la reforma sindical y la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 846/2024 que habilita al Palacio de Hacienda a negociar por cuenta propia diversos canjes de Deuda pública sin pasar por el Congreso.

Al filo del cierre de las sesiones ordinarias, y luego de la frustración de hoy, quedarán otros dos intentos en los próximos días que tampoco tienen un escenario seguro. Uno será para tratar la ley que pone límites a las apuestas online -y que está cruzado por denuncias de presiones de las empresas de juego-, mientras que la de Ficha Limpia podría tener ausencias inesperadas.

En la jornada de hoy, la primera de las reuniones fue solicitada por Martín Tetaz (UCR) y, a pesar de haber conseguido adhesiones de la Coalición Cívica, del PRO y de La Libertad Avanza, sólo contabilizó 111 bancas ocupadas. La siguiente, empujada por Unión por la Patria, quedó a 8 voluntades de la mayoría que se necesitaba para dar comienzo al debate.

Poco después del mediodía, al cumplirse con el límite reglamentario, el presidente de la Cámara, Martín Menem, habilitó las expresiones en minoría para la primera de las sesiones. Tetaz dijo estar convencido que se debe terminar con «la casta que es la de los que viven hace 40 años sin trabajar», en alusión a los dirigentes gremiales.

El radical aludió a la frustrada «Ley Mucci» con la que el alfonsinismo quería «que haya principios democráticos en los sindicatos» y recordó que la transparencia es necesaria, sobre todo, por el control del dinero de las obras sociales que los gremios manejan desde la década de 1960.

«Esta es una ley de punto final para el robo en los recibos de sueldo», agregó el legislador radical y señaló que hay trabajadores que ceden compulsivamente hasta el 7 por ciento de sus ingresos por ítems como «seguro de sepelio» y «camping».

Además, abogó porque se «termine con la historia de personas que están 35 o 40 años al frente de los sindicatos, y se que asegure la presencia de las minorías».

El debate por el DNU

de canje de deuda

Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal (EF), Por Santa Cruz y la Coalición Cívica eran algunas de las bancadas que buscaban hoy tratar el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia 846/2024. Pero, y tal como adelantaron fuentes parlamentarias a El Cronista, en las últimas horas se produjo una importante presión por parte de distintos gobernadores para bloquear el quórum.

«Algunos gobernadores están operando mal. Muy difícil (que se trate)», comentó a este diario un diputado que había impulsado la sesión. «No van 4 ‘lilitos’, ni 4 (diputados) de un gobernador», señaló en la misma línea un vocero de otro bloque opositor. Pasada la media hora de tolerancia para conseguir el quórum, Menem también dio por caída la sesión.

Carlos Heller (UxP) señaló que el DNU de Milei para renegociar deuda no hace más que confirmar que el oficialismo no quiere discutir un presupuesto para el 2025, ya que en la «Ley de Leyes» existe un artículo, el 54, prácticamente idéntico al que hoy se quería derogar. Hasta el recinto no habían llegado los rumores que sostienen que la Casa Rosada habría reactivado el diálogo con los mandatarios provinciales y estudiaba llamar a sesiones extraordinarias con ese fin. Mientras tanto, Heller dijo que el DNU «va a tener repercusiones muy severas» ya que propicia canjes de bonos en pesos por otros en monedas extranjeras y subrayó que desde la publicación del decreto presidencial, ya había sido utilizado en una ocasión por el Ministerio de Economía.

La primera convocatoria para tratar este tema había sido hace dos semanas atrás y había quedado trunca por la reticencia de los legisladores que responden al catamarqueño Raúl Jalil. En esta ocasión, Unión por la Patria tampoco logró la presencia de sus 99 diputados en el recinto.

Desde distintos bloques, sin embargo, se apuntó a congresistas que responden al cordobés Martín Llaryora quién, por estas horas, negocia con el Gobierno de Milei el aval nacional para conseguir un crédito quatarí que se usaría en obras hidráulicas.

De hecho, muchos de los discursos hicieron eje en las notorias ausencias que diezmaron las bancadas del kirchnerismo y de Encuentro Federal.

«Hay que responsabilizar a los gobernadores que están dando una conversación a espaldas de la gente», dijo el presidente del bloque Democracia por Siempre, Pablo Juliano, quién además refutó el argumento oficialista del DNU como herramienta de gestión gubernamental: «Es una llave para cerrar el Congreso», disparó.

Esteban Paulón (Encuentro Federal) señaló que «han operado muchos actores» para que hoy no hubiera sesión: «Ojalá que este Gobierno, que ya demostró que es mal pagador, le cumpla algo a los gobernadores que movieron sus fichas. Nos asomamos a un año electoral donde van a hacer fila a ver qué moneda se le cae al monarca para poder pagar los sueldos y tener un año sin sobresaltos».