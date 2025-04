Se celebró «como el penal de Montiel»

Patricia Bullrich, reveló este sábado que los funcionarios del Gabinete se enteraron del levantamiento del cepo en el mismo momento en que lo anunciaba Luis Caputo y destacó que se festejó «como el último penal de Montiel en el Mundial, con la misma emoción».

Bullrich dijo estar «contenta con los anuncios de ayer» y contó varios detalles sobre la reunión de Gabinete que se realizó en la Casa Rosada para escuchar los anuncios que hasta la tarde del viernes parecían apuntar al acuerdo con el FMI pero que finalmente derivaron en el levantamiento del cepo cambiario.

«Se tomó con mucha alegría», dijo la ministra y recordó que «en el momento en que Caputo anuncio que se levantaba el cepo estábamos todos unidos, mirándolo, con el Presidente y hubo un aplauso cerrado. Fue una explosión de alegría muy importante».

Tras señalar que «era una media que había que hacer con un sistema quirúrgico», Bullrich destacó que en el Gabinete «nosotros nos enteramos en el mismo momento en que se enteraron todos los argentinos, cuando él lo anunció».

Se festejó «como el ultimo penal de (Gonzalo) Montiel en el Mundial, con la misma emoción», resaltó Bullrich por radio Mitre esta tarde en alusión al último gol que le dio a la Argentina su tercera copa mundial del fútbol en diciembre de 2022 en Qatar.

Por otra parte, al elogiar la política económica de la gestión de Javier Milei, la ministra destacó que anuncios como este son «avances que van cambiando de cuajo un sistema agotado con una tercera etapa de un plan económico que viene logrando cosas muy importantes».

También subrayó que la visita que el lunes iniciará el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, «es una señal muy importante».

En ese punto, remarcó «la decisión del Presidente y su equipo de llevar una transformación muy importante, sanarse y salir del sube y baja» cambiario. El fin del cepo, para Bullrich «es volver a la libertad, que el ciudadano pueda hacer con su dinero lo que quiera y las empresas puedan sacar y poner dinero para exportaciones e importaciones para las que vienen a instalarse a la Argentina y no estar atado a que el Gobierno te dijera cuantos dólares podes comprar o podes entrar».

«Sin dudas va a traer más trabajo, inversiones y mejoras para el bienestar de la sociedad», confió la ministra de Seguridad. Y, remarcó que «cuando dimos este paso es porque no vamos a volver atrás por eso quizás tardó» en darse a conocer el anuncio.

Mensaje del presidente Javier Milei en cadena nacional tras la salida del cepo junto al Gabinete.Mensaje del presidente Javier Milei en cadena nacional tras la salida del cepo junto al Gabinete.

Patricia Bullrich comentó también las coincidencias que la llevan a congeniar con el fundador de La Libertad Avanza al señalar que «Milei tiene una decisión y convicción muy fuerte» y recordó que cuando fue candidata a presidente en la lista del PRO «también iba a fondo, es todo o es nada».

«Esa convicción del Presidente y los equipos todos los que lo acompañamos hacen que cada paso sea un paso para adelante y no un paso para atrás», acotó Bullrich en lo que pareció un reproche para la gestión presidencial de Mauricio Macri.

Al respecto, aclaró: «No quiero compararlo, no quiero generar una polémica con Mauricio Macri. Él hizo su gobierno y no pudo reelegir. Argentina tiene otra oportunidad y hay que apoyarlo con todo».

Bullrich enfocada en la gestión nacional pero con ganas de ganarle al kirchnerismo en la Ciudad

En la cuestión electoral, la ministra evitó polemizar cuando le consultaron por recientes críticas que recibió de Laura Alonso, la portavoz del Gobierno porteño, al señalar que «entrar en los planos personales no tiene sentido. Tengo la absoluta convicción de apoyar al presidente Milei sin medias tintas y esa convicción me surge de la campaña que hice para presidenta».

Bullrich sacó a relucir su curriculum en la arena política y recordó: «En las PASO le gane a (Horacio Rodríguez) Larreta que tenía otra convicción, que era distinta y que se nota. Tengo una vida previa, fui secretaria de estado, ministra, diputada, tuve gestiones que han sido ponderadas, lo demás es una discusión que no tiene sentido,

«No me interesa discutir ni con Laura Alonso ni con Macri, lo que me interesa discutir en la ciudad de Buenos Aires ahora que vamos con Manuel Adorni de candidato es ganarle al kirchnerismo, que no pueda volver a instalarse».