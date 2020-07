Se complica cosecha de algodón y maíz tras caso positivo de trabajador agropecuario chaqueño

Compartir

El empresario chaqueño Marcelo Linke, del grupo empresarial que posee “Agrocotton”, un desarrollo agropecuario en Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a los trabajadores agropecuarios chaqueños que ingresaron días atrás a la provincia para realizar la cosecha de algodón y maíz en la localidad de Laguna Yema donde poseen hectáreas de siembra, pero que se vio postergado debido a que uno de los contratados dio positivo de coronavirus y debieron retornar a la provincia vecina. Explicó que esta situación les generará severas complicaciones ya que la cosecha tendría que haber empezado hace un mes y cada vez se posterga más.

“Desde mucho tiempo antes estuvimos trabajando con la posibilidad de los permisos para que la provincia de Formosa nos habilite la posibilidad de poder entrar con personal, después de una larga tramitación se aprobó el ingreso por eso era un grupo bastante grande que iba para la cosecha de algodón y de maíz de los cuales casi el 100% eran contratistas, excepto tres o cuatro personas que eran de nuestra firma, se juntaron a todas las personas para poder entrar todos juntos y hacer el asilamiento que se determinó por la provincia y en el muestreo que se hizo el día lunes, una de las personas que no tiene que ver con la empresa, que es un contratista dio positivo y decidieron el regreso de todas las personas a la provincia de Chaco”, explicó.

En ese marco Linke aseguró que esta situación les acarrea severas complicaciones en la cosecha que ya debía comenzar. “Sin dudas estamos muy complicados, no solo hemos tenido pérdidas este año por el clima, sino que esto nos va a ocasionar problemas importantes en el momento de recolectar la cosecha porque se pasa de tiempo, esto hace más de un mes que tendríamos que estar cosechando y todavía no podemos trabajar, sin dudas esto es un problema, creemos que las medidas de la provincia están bien, pero por ahí es importante que se trabaje un poco más puntual sobre los casos, ya que esta persona dio positivo en un centro de aislamiento donde después todas las demás quedan complicadas, no debería producirse esto, no se puede juntar a las personas para hacer un test porque si una de ellas está contagiada, automáticamente todas las demás quedan expuestas, en este caso 12 personas dieron negativo, una sola dio positivo y no tenían que ver con los lugares de origen, este hombre es de Tres Isletas y estuvo con todas las demás personas que eran de otros lugares de la provincia de Chaco y todas quedaron afectadas”, dijo sobre el sistema de cuarentena que realiza Formosa.

“Todas las demás personas quedaron afectadas pese a que dieron negativo porque todos los test que se hicieron tanto del personal nuestro como de los contratistas que iban a ingresar dieron negativo, una sola persona dio positivo y por el hecho de tener contacto estrecho, quedaron anuladas el resto de personas sin poder hacer estas tareas para las que fueron”, lamentó.

Respecto a porqué ingresan personal de otra provincia para realizar la cosecha, Linke explicó que “ellos son contratistas, nosotros tercerizamos la parte de cosecha tanto de algodón como de cereales, hicimos 3500 hectáreas de maíz este año en el campo y no hay capacidad en Formosa para cosechar esta cantidad, las pocas máquinas que había están ocupadas en otros lotes y no hay capacidad para cosechar esta cantidad de hectáreas en cereales, tampoco en algodón, por el tipo de algodón en metro hay muchas máquinas en Surco Estrecho en el famoso Stripper, pero no en algodón Picker, no hay posibilidad de contratación dentro de Formosa para esta cantidad de hectáreas”.

Asimismo contó que si ninguno de los demás está infectado, nuevamente realizarán todas las gestiones para que el personal pueda volver a ingresar y realizar finalmente el trabajo en los campos de Laguna Yema. “De nuevo estamos reiniciando las conversaciones para ver qué posibilidad hay de que en los próximas días se pueda hacer y dependiendo de la evolución de todas estas personas que creo que va a ser positiva, tenemos mucha fe de que no se hayan contagiado de esta persona, ahora están en lugares separados haciendo su cuarentena correspondiente y creemos que no van a tener el virus, ojalá así sea, la provincia de Chaco va a volver hacer el hisopado a todas las personas para reconfirmar que no se hayan contagiado y después veremos con la provincia la posibilidad de ingreso para poder trabajar”, señaló.

Contó además que han tenido varias experiencias en otras provincias donde trabajan, pero les llama la atención el control en Formosa. “En realidad en las otras provincias no hemos tenido este control, no dudo de que sea totalmente necesario, lo que cuestionamos son los tiempos en resolverlos y en la poca importancia por ahí que se le da al tema productivo, hay muchas cosas alternativas para trabajar muy quirúrgicamente sobre cada persona pero siempre con la posibilidad de que esas personas terminen realizando su trabajo y estar muy atentos al tema sanitario que es una cuestión que nos preocupa a todos, en otras provincias son más flexibles en la parte productiva, después hay casos y casos, siempre se caracterizó esencial a la parte agropecuaria por ser una actividad que necesita el país, en el tema importador de todo lo demás y en el ingreso de dinero no han sido tan estrictos, sí con todos los controles y protocolos que se debe cumplir, eso es indudable, pero como son actividades muy dispersas no ocasionan demasiados problemas porque están al aire libre con mucho distanciamiento, no son actividades que conglomeran personas en un ambiente cerrado”.

Para finalizar opinó que le parece una buena idea la medida de Corrientes que cobrará la realización del hisopado a todos los que deseen ingresar a dicha provincia. “Esa puede ser una opción que agilice el trámite, Formosa ha tomado una medida que más allá de que haya salido mal me parece que es una medida que corresponde, hacer un hisopado a las personas antes del ingreso a la provincia me parece bárbaro, lo cierto es que para tomar esta medida han demorado casi dos meses, eso es lo que nosotros por ahí cuestionamos, debería ser más fácil, más puntual, trabajar conjuntamente para ver cómo cuidamos la salud y cómo hacemos para que la actividad económica siga su curso”, culminó Linke.