Se concretó la segunda jornada consecutiva de vacunación en Clorinda

Desde horas tempranas de este jueves 8 de abril, se llevó adelante la segunda jornada consecutiva de vacunación en la ciudad de Clorinda, recibiendo la primera dosis contra el COVID-19 los adultos nacidos entre los años 1966 a 1970.

Con un padrón de 2903 personas, en los cincos establecimientos educativos destinados como centros de vacunatorios se desarrolló esta estrategia sanitaria que tiene como eje fundamental inmunizar a la mayor cantidad posible de personas, para así lograr disminuir los contagios y la mortalidad.

El jefe del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Desarrollo Humano, el licenciado Julio Arroyo, recordó a la sociedad que el ser inmunizado no significa relajar en los cuidados preventivos.

“Hay que seguir cuidándose, usando el barbijo correctamente, lavándose las manos, ventilando los lugares y evitar los aglomeramientos”, enfatizó.

Por otra parte, Dina, una vecina que por cuestiones de salud no pudo recibir la dosis en la fecha establecida, se mostró muy contenta y agradecida por haberlo podido hacer en esta oportunidad.

Carmen, otra comprovinciana en diálogo con esta Agencia, definió a la vacuna como “una protección para ella y su familia”.

A su turno, el doctor González, se refirió a la situación epidemiológica de la ciudad de Clorinda como el “punto más álgido de la provincia” y definió a los operativos de inoculación como una “estrategia sanitaria muy positiva” que disminuye el nivel de contagio y la mortalidad”.

“La vacunación termina siendo algo fundamental” para ir de a poco y con responsabilidad “reiniciando la nueva normalidad”, remarcó.

En relación, amplió: “Actualmente en Formosa, la ciudad de Clorinda tiene el índice de mortalidad más alto por esta enfermedad y esta situación no es ignorada, al contrario, está siendo seguida muy de cerca por lo que es el comité de emergencia”.

Además, puso de resalto que “contamos con la frecuente visita del ministro Aníbal Gómez, a cargo de la cartera de Desarrollo Humano, para ir implementando nuevas estrategias en distintos centros de salud y ofrecer un sistema sanitario público más robusto al que teníamos para la contención del pueblo”, cerró.

Tercera jornada

Cabe señalar que este viernes 9 se realizará la tercera jornada de inmunización en la segunda ciudad de la provincia, tal como lo anunciara días pasados el gobernador Gildo Insfrán.

En esta oportunidad, quienes recibirán la primera dosis serán las personas comprendidas en las clases de 1971 a 1976.

Deben asistir de 7 a 13 horas, con barbijo y Documento Nacional de Identidad (DNI).

