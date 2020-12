Se concretó reunión de trabajo entre la Delegación Nacional de Migraciones y la Defensoría del Pueblo

Compartir

Días atrás se llevó a cabo una reunión de trabajo en la sede de la Defensoría del Pueblo con el Delegado de la Dirección Nacional de Migraciones en Formosa, Dr. Matías Sebastián Berta, la Responsable del Área Certificaciones Sra. Ingrid Richter y el encargado del Área Judicializados y Radicaciones, Dr. Miguel Ángel Silvera, quienes fueron recibidos por el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, la Defensora Adjunta Dra. Sylvina M. Portillo, las Asesoras Legales Andrea Barrios, Eugenia Pereira y Ornella Barraza.

Es así que en nombre de los ciudadanos extranjeros que concurren a la Defensoría del Pueblo se planteó, entre otros puntos, las causas de las demoras que se producen en el otorgamiento de los certificados de ingreso o entrada al país y que son solicitados por personas que se encuentran hace más de 30 o 40 años radicados efectivamente en nuestra provincia y que necesitan de estas certificaciones, “pues el Anses se los exige para realizar trámites diversos como el PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), pensiones nacionales por discapacidad, jubilaciones, pensiones derivadas por fallecimiento y otros”.

Actualmente, se pudo determinar que si bien se producen demoras, los trámites para la obtención de las mencionadas certificaciones, se han agilizado sustancialmente y todo depende de si el expediente se encuentra en nuestra provincia o en Buenos Aires. Al respecto se abundó que desde Migraciones, se brinda asesoramiento y ayuda a los adultos mayores para efectuar los trámites y que los -gestores particulares- que en ocasiones estos adultos mayores contratan, no hacen un buen trabajo, por lo que se les sugirió concurrir ya sea por la Defensoría del Pueblo o por la Delegación de Migraciones en Formosa.

Asimismo, el otro punto abordado fue el referido al ingreso y egreso al país y los inconvenientes que surgen cuando ciudadanos salen con DNI argentino y regresan con documento extranjero. Es aquí donde no quedan registrados en Migraciones y es por ello que, “se sugirió a todas las personas que se manejen con un solo documento”.

Por otro lado, se mencionó que todos los extranjeros que residen en nuestra provincia y que cobran jubilaciones, AUH u otros beneficios, “tienen que vivir realmente en Formosa, pues no pueden ir y venir, ya que, aquí sí se configuraría una Estadía Irregular y se les suspenderán los beneficios”.

En ese sentido señalaron que estas problemáticas que son culturales, se ven agravadas porque la República del Paraguay no acepta el documento argentino a pesar de que existe un Convenio con el Mercosur del año 2014, donde cada país miembro estableció el tipo de documento válido para poder ingresar, “pero Paraguay no acepta nuestros documentos, lo que provoca en los hechos que los ciudadanos paraguayos, se manejen con 2 DNI y de ahí se derivan las consecuencias de no registro de ingresos”

En cuanto a las Radicaciones, Berta expresó que la Directora Nacional de Migraciones Florencia Carignano, prorrogó todos los vencimientos, lo cual se encuentra en la Disposición Nº 1714 de Prórroga de Plazos de Radicación Precaria; con lo cual, en la anterior gestión nacional, este trámite tardaba hasta 1 año y los ciudadanos se encontraban en situaciones ilegales. Actualmente, “cuando el extranjero realiza la simple carga de datos en Migraciones, se le otorga una Constancia de Radiación Precaria y con ello, no ingresa en ninguna infracción, por lo que, puede desarrollar cualquier actividad lícita hasta tanto le otorguen la radicación definitiva.

Por último, Gialluca señaló la necesidad de concretar una próxima reunión entre la Dirección Nacional de Migraciones sumando a la Anses Delegación Formosa para trabajar coordinadamente y solucionar estas cuestiones abordadas, proponiendo también, la organización de un Conversatorio sobre Migrantes en Formosa, para brindarles el asesoramiento y la contención necesaria de manera gratuita y permanentemente.

