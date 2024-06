Se confirmaron fechas y horarios de los cruces por las Copas Sudamericana y Libertadores

Los octavos de final de la Copa Libertadores y los Playoffs de la Copa Sudamericana ya conocen los días y horarios estipulados para afrontar los cruces de ida y vuelta, que se disputarán al comienzo del segundo semestre del año, con los principales atractivos en los encuentros de Boca Juniors y River Plate.

El Xeneize será el primero en salir a la cancha porque afrontará el Repechaje de la Sudamericana ante Independiente del Valle de Ecuador, que terminó tercero en el Grupo F de la Libertadores compartido con Palmeiras, San Lorenzo y Liverpool de Uruguay. El duelo inicial de la eliminatoria a doble partido tendrá lugar el miércoles 17 de julio desde las 21:30 (hora argentina) en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, en los 2.850 metros de altura de Quito. Una semana después, el miércoles 24, se verán las caras en La Bombonera para dirimir el boleto a octavos.

El ganador de la llave chocará contra Cruzeiro. En ese lado del cuadro, hay rivales muy complicados como Liga de Quito y Always Ready, que hace de local en el Municipal de El Alto, el “estadio más alto del mundo” a más de 4.000 metros de altura en Bolivia. Ambos equipos se eliminan entre sí en el Playoff.

Vale destacar, el elenco dirigido por Diego Martínez podría tener bajas muy destacadas ante Independiente del Valle porque Kevin Zenón, Cristian Medina, Equi Fernández y Leandro Brey están en la órbita de la selección argentina Sub 23 que disputará los Juegos Olímpicos de París. Debido a esto, la dirigencia presidida por Juan Román Riquelme busca moverse rápido en el mercado de pases y sería cuestión de horas para que anuncie a Gary Medel como la primera cara nueva.

Por otro lado, el cruce de argentinos entre River Plate y Talleres tendrá su capítulo inicial el miércoles 14 de agosto en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Siete días después (miércoles 21), los conducidos por Martín Demichelis recibirán a la T en el Monumental. Ambos encuentros se disputarán a las 21:30 (hora argentina).

A diferencia de su clásico rival, el Millonario contará con la ventaja de llegar a ese duelo con mucho rodaje porque la Liga Profesional se reanuda el fin de semana del 21 de julio, a pocos días de los cruces de ida en la Sudamericana. El cuadro de Núñez volverá a la actividad contra Lanús en su casa, mientras que Boca Juniors hará lo propio ante Defensa y Justicia en Florencio Varela.

Además, San Lorenzo será local de Atlético Mineiro en el Nuevo Gasómetro el martes 13 de agosto y el 20 del mismo mes viajará a Río de Janeiro para definir la eliminatoria. Antes, Rosario Central jugará el Repechaje del segundo certamen en importancia de Sudamérica ante Inter de Porto Alegre el martes 16 de julio en el Gigante de Arroyito y el 23 de ese mes jugará en Brasil.

El cronograma de los

octavos de finales de

la Copa Libertadores

Partidos de ida

Martes 16 de julio – 19 horas – Huachipato vs. Racing de Uruguay

Martes 16 de julio – 21:30 horas – Rosario Central vs. Inter de Porto Alegre

Martes 16 de julio – 21:30 horas – Barcelona de Ecuador vs. RB Bragantino

Miércoles 17 de julio – 19 horas – Libertad vs. Universidad Católica (Ecuador)

Miércoles 17 de julio – 21:30 horas – Independiente del Valle vs. Boca Juniors

Jueves 18 de julio – 19 horas – Palestino vs. Cuiabá

Jueves 18 de julio – 21:30 horas – Liga de Quito vs. Always Ready

Jueves 18 de julio – 21:30 horas – Cerro Porteño vs. Athetico Paranaense

Partidos de vuelta

Martes 23 de julio – 19 horas – Racing (Uruguay) vs. Huachipato

Martes 23 de julio – 21:30 horas – Inter de Porto Alegre vs. Rosario Central

Martes 23 de julio – 21:30 horas – RB Bragantino vs. Barcelona de Ecuador

Miércoles 24 de julio – 19 horas – Universidad Católica (Ecuador) vs. Libertad de Paraguay

Miércoles 24 de julio – 21:30 horas – Boca Juniors vs. Independiente del Valle

Jueves 25 de julio – 19 horas – Cuiabá vs. Palestino

Jueves 25 de julio – 21:30 horas – Always Ready vs. Liga de Quito

Jueves 25 de julio – 21:30 horas – Athletico Paranaense vs. Cerro Porteño