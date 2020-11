Se confirmó ayer la primera muerte por Coronavirus en la provincia de Formosa

Compartir

Un hombre de 68 años que permanecía internado por Coronavirus en el Hospital Interdistrital Evita falleció ayer, convirtiéndose en la primera víctima de la provincia, según confirmó el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, en conferencia de prensa.

Se trata de un hombre, vecino de la localidad de General Belgrano, que se hallaba internado hace semanas y cuyo cuadro respiratorio venía agravándose con los días, al punto que requirió asistencia mecánica respiratoria en los últimos días.

“Desde este Consejo hemos asumido el compromiso de informar a la población de manera oportuna y veraz sobre la lucha que día a día venimos librando unidos frente a la pandemia”, relató el ministro de Gobierno, Jorge González, quien se encontraba acompañado por los médicos Julián Bibolini y Mario Romero Bruno.

“Comunicamos con profunda tristeza el fallecimiento de la primera víctima de COVID 19 en la provincia de Formosa. Hemos reflexionado varias veces sobre la naturalización de las cifras de contagios y fallecidos en la Argentina, producto de la pandemia. Nosotros no haremos lo mismo, porque no estamos hablando de números, sino de personas concretas, de historias, de familias concretas” expresó.

“Por eso contamos que Raúl, así se llamaba, tenía 68 años, era retirado de Gendarmería Nacional, era esposo, padre amoroso, abuelo querido y respetado en la comunidad de General Belgrano, donde decidió asentarse junto a su familia. Era un devoto creyente y compartiendo su misma fe, estamos convencidos, de que Raúl ya se encuentra junto al Creador”, señaló.

En nombre del gobierno provincial, González expresó “nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos por esta pérdida que nos duele a todos, y les expresamos el acompañamiento de toda la comunidad formoseña en este momento de profundo dolor”.

Un nuevo caso positivo

Asimismo, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 informó que en las últimas 24 horas se realizaron 117 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando uno de ellos resultado positivo a coronavirus.

El caso positivo del día corresponde a un joven de 19 años de la ciudad de Clorinda, asintomático, que estaba aislado por ser contacto estrecho de un caso positivo previo de dicha ciudad. Recibido el diagnóstico positivo a coronavirus, el paciente fue trasladado al Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19, donde se encuentra en buen estado general.

En la jornada de ayer además se dio de alta médica del referido Hospital a una paciente, mujer de 24 años, que habiendo cumplido el periodo clínico de la infección, obtuvo dos resultados negativos consecutivos a coronavirus con tres días de diferencia. Por ende, no constituye riesgo alguno para sus familiares ni para la comunidad.

Los datos acumulados de la provincia hasta ayer son los siguientes: total de diagnosticados, 184; total de recuperados, 139; casos activos, 26 (uno con asistencia respiratoria mecánica); fallecimientos por coronavirus, 0; casos en tránsito con egreso de la provincia, 19; cantidad de test realizados a la fecha, 20.334 (0,9% de positividad).

Con relación a la situación de las ciudades con bloqueos sanitarios vigentes, los datos actuales son los siguientes: Clorinda, 47 casos diagnosticados; casos activos, 15. Casos diagnosticados: en julio, 2; en agosto, 7; en septiembre, 10; en octubre, 22 y en noviembre, 6. Personas en cuarentena en Clorinda: 72

En tanto, en General Belgrano los casos diagnosticados fueron ocho; casos activos, uno. Los casos diagnosticados en octubre fueron ocho y las personas en cuarentena en Belgrano, 23.

Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la Policía en toda la provincia son los siguientes: Ingreso de camiones de carga: 569; control en la vía pública: 11.374 personas y 9.097 vehículos; infracciones: 150 vehículos por restricción de circulación y patente; y 496 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Los ingresos irregulares judicializados fueron 11.

En relación a la lucha contra el dengue, el Consejo COVID indicó que en la última semana se notificó un solo caso activo en la provincia. Asimismo, este miércoles 4 de noviembre se realizarán tareas preventivas de control de focos y tratamiento con larvicidas en los barrios Pilcomayo y Palo Santo de Ing. Juárez; Belgrano de Laguna Blanca; Triángulo de Las Lomitas; San Antonio de Villa 213; centro de El Colorado; Lagunita de Pirané y barrios Mariano Moreno y San José Obrero de Formosa capital.

En tanto, los trabajos de descacharrizado se concretarán en los barrios Federación, Quebrachito, Timbó 1 y 2 yJuan Manuel de Rosas (en conjunto con el municipio capitalino), barrio Mariano Moreno (en conjunto con Vialidad Provincial).

Por último, el Consejo advirtió que “es el sexto día consecutivo en que se reportan casos positivos a coronavirus en nuestra provincia. Son 13 casos nuevos en la última semana, de los cuales 8 corresponden a la ciudad de Clorinda. Esto habla a las claras de la situación de riesgo en la que nos encontramos y que requiere mayor responsabilidad y cuidado por parte de todos y cada uno de nosotros. No olvidemos que el COVID19 es una enfermedad grave, que aun transitándola de manera asintomática puede dejar secuelas de por vida sin importar la edad o el sexo del paciente, y su tasa de letalidad indica que de cada 150 argentinos con COVID-19 han fallecido 4 producto de la infección. Ninguno de nosotros ni de nuestros familiares está exento de este riesgo real y concreto. Por ello, no bajemos los brazos. Más unidos que nunca. Más firmes que nunca. En Formosa, no se rinde nadie”.

