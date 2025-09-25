Se confirmó el 4°de final del Mundial de vóley

Ya se conoce a los ocho clasificados a la segunda instancia de eliminación directa; la selección argentina se despidió de la Copa del Mundo tras perder ante Italia por 3 a 0.
Este martes finalizaron los octavos de final del Mundial de vóleibol masculino Filipinas 2025 y, de esta manera, quedaron definidos los ocho clasificados a cuartos: Italia, Turquía, Polonia, Bélgica, Irán, Estados Unidos, República Checa y Bulgaria. La selección argentina, por su parte, quedó eliminada tras perder 3 a 0 ante el campeón del mundo en ejercicio, el seleccionado italiano, y se despidió del certamen.
Los italianos vencieron a la Argentina con parciales de 25-23, 25-20 y 25-22; los turcos derrotaron a Países Bajos por 3 a 1, mismo resultado con el que los polacos le ganaron a Canadá. Además, los belgas dejaron fuera de competencia a Finlandia, rival del seleccionado albiceleste en el Grupo C, con un contundente 3 a 0. En el otro lado del cuadro, los búlgaros vencieron a Portugal por 3 a 0; los norteamericanos hicieron lo propio con Eslovenia por 3 a 1; los checos derrotaron a Túnez por 3 a 0 y los iraníes le ganaron un partidazo a Serbia por 3 a 2.
Resultados de
los octavos de final
Túnez 0 – 3 República Checa (25-19, 25-18 y 25-23).
Serbia 2 – 3 Irán (23-25, 25-19, 24-26, 25-22 y 15-9).
Estados Unidos 3 – 1 Eslovenia (19-25, 25-22, 25-17 y 25-20).
Bulgaria 3 – 0 Portugal (25-19, 25-23 y 25-13).
Polonia 3 – 1 Canadá (25-18, 23-25, 25-20 y 25-14).
Turquía 3 – 1 Países Bajos (27-29, 25-23, 25-16 y 25-19).
Argentina 0 – 3 Italia (25-23, 25-20 y 25-22).
Bélgica 3 – 0 Finlandia (25-21, 25-17 y 25-21).
Cronograma de
los cuartos de final
Italia vs. Bélgica – Miércoles 24 de septiembre a las 4.30 – Estadio Mall of Asia Arena de Pasay City, Filipinas.
Polonia vs. Turquía – Miércoles 24 de septiembre a las 9 – Estadio Mall of Asia Arena de Pasay City, Filipinas.
República Checa vs. Irán – Jueves 25 de septiembre a las 4.30 – Estadio Mall of Asia Arena de Pasay City, Filipinas.
Estados Unidos vs. Bulgaria – Jueves 25 de septiembre a las 9 – Estadio Mall of Asia Arena de Pasay City, Filipinas.
Todos los ganadores
del Mundial de vóley masculino
Checoslovaquia 1949: Unión Soviética.
URSS 1952: Unión Soviética.
Francia 1956: Checoslovaquia.
Brasil 1960: Unión Soviética.
URSS 1962: Unión Soviética.
Checoslovaquia 1966: Checoslovaquia.
Bulgaria 1970: Alemania (República Democrática Alemana).
México 1974: Polonia.
Italia 1978: Unión Soviética.
Argentina 1982: Unión Soviética.
Francia 1986: Estados Unidos.
Brasil 1990: Italia.
Grecia 1994: Italia.
Japón 1998: Italia.
Argentina 2002: Brasil.
Japón 2006: Brasil.
Italia 2010: Brasil.
Polonia 2014: Polonia.
Italia – Bulgaria 2018: Polonia.
Polonia – Eslovenia 2022: Italia.