Se confirmó la grave lesión que sufrió Lisandro Martínez durante el duelo entre Manchester United y Crystal Palace

No son buenas las noticias para Lisandro Martínez, el Manchester United y la selección argentina. Es que tras la desafortunada acción que protagonizó el defensor durante el partido ante el Crystal Palace por la Premier League, el histórico club inglés confirmó la gravedad de la lesión que tiene el jugador campeón del mundo.

El club inglés confirmó que Licha sufrió una rotura ligamentaria en la rodilla izquierda, lo que le demandará una recuperación cercana a los ocho meses. Se perderá todo el cierre de esta temporada en curso y buena parte del comienzo del calendario que se avecina, además de la recta final de las Eliminatorias Sudamericanas.

“El Manchester United puede confirmar que Lisandro Martínez sufrió una lesión en el ligamento cruzado en el partido del domingo contra Crystal Palace. Se está evaluando la lesión para determinar el tratamiento adecuado y el plazo para su rehabilitación. Todos en el Manchester United le deseamos fuerza a Lisandro Martínez para una recuperación exitosa y lo apoyaremos en cada paso del camino”, informó la institución inglesa.

El jugador de 27 años se había retirado entre lágrimas del choque correspondiente a la 24ª fecha del torneo inglés. Su entrenador, Ruben Amorin, ya había adelantado que la situación era “grave”. “En los próximos días sabremos, pero creo que es una situación grave, es muy duro para nosotros. Él no es solo un gran jugador, tiene un carácter fuerte en el vestuario y específicamente en estos momentos que es muy duro para nosotros. Ahora es el momento de que todos ayudemos a Licha como él nos ayuda todos los días”, reconoció el DT durante la conferencia de prensa posterior a la derrota 2-0 en el Old Trafford.

Cuando el reloj marcaba el minuto 75, la visita atacó por el sector derecho de la mano de Ismaila Sarr con una pelota a la espalda de la defensa. Allí, Licha comenzó a pelear con el africano por ganar la posesión del balón y, en medio de los empujones, el albiceleste pisó el césped con la pierna estirada y se tiró al suelo automáticamente. En ese momento, comenzó a mirar al banco pidiendo la atención médica y el cambio rápidamente. Tuvo que ser retirado del terreno de juego en camilla tras ser asistido por el equipo médico del conjunto inglés, con claros gestos de dolor mientras lloraba.

El ex Newell’s, Defensa y Justicia y Ajax de Países Bajos había sumado 20 partidos, todos como titular, en el curso actual de la Premier League: colaboró con dos goles y repartió una asistencia en ese lapso, además de ser partícipe de seis de las siete vallas invictas que registró el camerunés André Onana en el torneo. También había acumulado otras 12 apariciones entre League Cup, Community Shield, FA Cup y Europa League, en las que solamente una vez ingresó desde el banco de suplentes.

Esta lesión es un dolor de cabeza también para Lionel Scaloni, quien utilizó a Martínez en tres de las 12 fechas de las Eliminatorias Sudamericanas, teniendo presente que en muchas citaciones debió prescindir del zaguero por diversos problemas físicos. Licha es, junto a Cristian Cuti Romero y Nicolás Otamendi, parte de la línea defensiva estelar de la Albiceleste. Este año quedará afuera de los duelos contra Uruguay, Brasil (fecha FIFA de marzo), Chile, Colombia (ambos en junio) y Venezuela (septiembre).

Con la selección argentina casi clasificada al Mundial 2026, el futbolista deberá enfocarse en su recuperación para estar en el inicio del próximo año en óptimas condiciones y sumar recorrido de cara al arranque de ese certamen pautado para el 11 de junio y con fecha de finalización en el 19 de julio.

En la última lista que Scaloni confeccionó para la doble fecha de Eliminatorias de noviembre, sus opciones en la última línea fueron Germán Pezzella, Leonardo Balerdi y Nehuén Pérez, además de los mencionados Romero, Otamendi y Martínez. Aunque días más tarde tuvo que citar de emergencia a Facundo Medina para sustituir la baja del propio Licha.

Desde su llegada a Manchester, Lisandro padeció otras lesiones de gravedad. En abril del 2023 sufrió la rotura del quinto metatarsiano del pie derecho, que lo mantuvo fuera casi tres meses. A poco de su regreso, se resintió de ese mismo problema durante un choque de septiembre y estuvo alrededor de cuatro meses inactivo. En febrero del 2024 tuvo una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha que lo dejó dos meses sin jugar.