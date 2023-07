Se confirmó la venta de Mateo Retegui al Génoa

Desde que vistió por primera vez los colores de la selección de Italia, el interés del fútbol europeo por Mateo Retegui creció de manera exponencial. El delantero le marcó goles tanto a Inglaterra como a Malta en las Clasificatorias a la Eurocopa 2024 y su valor siguió creciendo al nivel que era imposible que no dé el salto en su carrera en la actual ventana de transferencias. Tras varias semanas de negociaciones, un club de la Serie A se hizo dueño del goleador de Tigre: Génoa.

Según informaron diversos medios locales, los genoveses desembolsarán una suma cercana a los 15 millones de dólares para adquirir su ficha y tanto Tigre como Boca se quedarán con un 10% de una futura venta (cada uno). A los de Victoria le corresponderán USD 5,2 millones y a los de la Ribera USD 9,8 millones. Desde la directiva presidida por Alberto Zangrillo dieron el ultimátum por esta última oferta y los clubes accedieron por lo que el futbolista ya está en camino a Europa para realizar la revisión médica el lunes y firmar el martes.

Por otro lado, el periodista especializado en el mercado de pases Fabrizio Romano confirmó que un cuadro de la Premier League luchó hasta el final para quedarse con el argentino. El Wolverhampton de Inglaterra, que está en negociaciones para vender al delantero Raúl Jiménez al Fulham, tenía como prioridad a Retegui pero el Fair Play Financiero no le permitió seguir el ritmo del Génoa. El cuadro dirigido por el español Julen Lopetegui seguirá buscando otras alternativas.

Luego de la eliminación en la Copa Sudamericana contra Libertad, Mateo aseguró que había sido su último partido en el Matador. “Me voy un poco triste por el momento que estamos viviendo, pero soy feliz, fui feliz y voy a llevar la camiseta de Tigre conmigo toda la vida. Estoy agradecido a toda la gente de Tigre, a Sergio (Massa), Kelo (Ezequiel Melaraña, presidente tigrense), mis entrenadores y compañeros que me ayudaron a ser mejor jugador y persona. Y, en especial, a toda la gente que siempre me ayudó y me dio cariño desde que estoy en el club. Me sentí un afortunado de jugar con estos colores, con esta camiseta”, expresó.

Y cerró con seguridad de que tendrá un segundo ciclo con la camiseta de Tigre: “Voy a estar agradecido toda la vida y no me caben dudas de que voy a volver. Seguramente habrá otra etapa, soy feliz, soy del barrio, mi familia es toda de acá. No me caben dudas de que voy a volver, eso seguro. Ahora a estar tranquilo”.

