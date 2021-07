Se conocieron detalles de las causas del despido de Gabriel Heinze del Atlanta United

Compartir

Linkedin Print

Horas después de conocerse que el Atlanta United decidió despedir a Gabriel Heinze, salieron a la luz nuevos detalles de las situaciones que llevaron a los directivos del club a tomar esta determinación con el entrenador argentino. Varias fuentes han revelado a medios de Estados Unidos las duras situaciones que el DT hacía atravesar a los jugadores, algo que ha generado una denuncia que deberá ser evaluada por las autoridades de la Major League Soccer (MLS).

Un artículo publicado en el sitio de Fox Sports de Estados Unidos y firmado por el periodista Doug McIntyre ha asegurado que el DT argentino desarrolló un “estilo duro de conducción” que llegó a “alienar” al plantel. Esta situación ha derivado en una queja formal de parte de la Asociación de Jugadores de la MLS ante las autoridades liga. El reclamo argumenta “numerosas violaciones al convenio colectivo de trabajo”.

Los detalles son realmente preocupantes. Fuentes que no quisieron revelar su identidad aseguraron que Heinze y su equipo limitaban la cantidad de agua que los futbolistas podían beber durante los entrenamientos de la pretemporada. Esto, incluso, llegó a obligar a los médicos del plantel a intervenir. Además, hubo otro tipo de maltratos como la negativa a darles a los jugadores los días libres garantizados por ley o la obligación de estar siempre disponibles para atender sus teléfonos y para presentarse en las instalaciones del club.

Los mismos informantes sostuvieron que Heinze casi no les hablaba a sus jugadores y que utilizaba intermediarios, tampoco estableció un lazo con los trabajadores del club. Además, se negaba a compartir la planificación y la programación de los trabajos con anticipación, generando incertidumbre y una baja en la moral entre sus dirigidos.

“La táctica y el juego son una cosa, pero había muchas otras que estaban pasando de manera cotidiana fuera de la cancha que agotaban mentalmente a los jugadores”, aseguró una fuente interna del club respecto de la conducta del entrenador cuya contratación había sido anunciada en diciembre de 2020. Pero otra persona que es parte de la institución fue más allá y aseguró: “Estos seis meses fueron un infierno”.

Heinze fue relevado del cargo el domingo, horas después de sufrir una nueva derrota en el torneo local. Este sábado, Atlanta United cayó por 1-0 en condición de local ante New England Revolution. El gol para el conjunto que marcha como líder en la Conferencia Este lo convirtió el ex Racing Gustavo Bou. Así, el equipo del estado de Georgia alcanzó los ocho partidos sin conocer la victoria y, disputadas 13 fechas, suma solo 13 puntos (producto de dos victorias, siete empates y dos caídas), que lo ubican en el décimo puesto de la clasificación entre 14 participantes.

Los resultados del equipo no fueron la única razón que llevaron a la destitución del DT argentino. En las últimas semanas había crecido la tensión entre el entrenador y el delantero venezolano Josef Martínez, una de las grandes figuras del equipo y el ídolo de los fanáticos. “No tiene ningún tipo de problema de forma física. Es mi decisión que entrene fuera del equipo. Continuará entrenando por su cuenta”, había dicho Heinze al anunciar que el atacante sería separado del plantel principal. Esto llevó al futbolista a comunicarle a la dirigencia que esta sería su última temporada en la franquicia en la que lleva más de 100 goles y con la que fue campeón en el 2018. Toda esta situación puso a las autoridades del equipo ante una disyuntiva que no tardaron en resolver: este domingo decidieron prescindir de los servicios del entrenador argentino.

Compartir

Linkedin Print