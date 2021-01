Se conocieron detalles reveladores del escándalo del motorhome entre Pampita, Benjamín Vicuña y la China Suárez

Compartir

Luego de que Connie Ansaldi recordara la pelea entre Ardohain e Isabel Macedo en una fiesta en Punta del Este, Cinthia Fernández contó trascendidos de la pelea entre la modelo y la ex Casi Ángeles

Pasaron cinco años del “escándalo del motorhome” entre Pampita, Benjamín Vicuña y la China Suárez. Sin embargo, y aunque todos rehicieron sus vidas, el episodio sigue siendo uno de los más recordados dentro de la farándula argentina. Cinthia Fernández contó detalles hasta ahora desconocidos del encuentro durante el rodaje de El hilo rojo, en el que Carolina Ardohain sorprendió a su marido con su compañera de elenco.

“En el episodio del motorhome… dicen que cuando ella (Ardohain) tiene furia, no mide. Va de cero a cien y dicen que es impresionante la fuerza con la que agarró a la China del cuello. Y dicen, me lo contó una persona íntima de Pampita, que le daba con los tacos a Benjamín y supuestamente tuvo dos fracturas en la costilla”, relató la ex Cantando en Los ángeles de la mañana.

“Fui a visitar a mi marido, abrí la puerta del motorhome y vi lo peor que podía ver, una mujer”, relataba en ese momento la modelo a un periodista y al ser consultada sobre si los había visto al chileno y a la ex Casi Ángeles besándose, fue contundente: “Peor”. En ese entonces los actores negaron estar en una relación, aunque el tiempo le dio la razón a la ex jurado del Bailando.

“Estaba recostada con una manta amarilla que me traje de Nepal comiendo una palta, estaba con un jean negro tiro alto y una musculosa negra, y entró una persona que estaba muy alterada. Fui agredida verbal y físicamente”, dijo Eugenia en Intrusos tiempo después al romper el silencio, y además se encargó de aclarar que quien era su compañero en la ficción estaba separado desde hacía seis meses.

Con el tiempo, las partes lograron rehacer sus vidas. Eugenia y Benjamín confirmaron su relación unos meses más tarde, coincidentemente con el estreno del filme, y en el 2018 se convirtieron en papás de Magnolia y en el 2020 de Amancio.

Carolina, por su parte, estuvo de novia con Pico Mónaco, con Nacho Viale y con Mariano Balcarce hasta que en el 2019 se puso de novia con el empresario gastronómico Roberto García Moritán y sorprendió al anunciar, ese mismo año, su casamiento, que finalmente se celebró en noviembre.

El lunes, además de recordar el episodio del motorhome, en Los ángeles de la mañana se refirieron a la pelea que había tenido la modelo y conductora con Isabel Macedo, a quien se la vinculaba con el actor trasandino. El altercado ocurrió en una fiesta de Año Nuevo en Punta del Este, en el 2010.

“Éramos pocos los que realmente estábamos y las tuvimos que separar. Benjamín (Vicuña) se quedó helado, ‘¿qué hago?’”, recordó, y comenzó con su relato de lo ocurrido aquella noche: “Carolina y Benjamín llegaron más tarde, Isabel estaba con sus amigas bailando. Era el VIP y todos sabíamos quién era quién. Estaban también Germán Paoloski y Sabrina Garciarena”.

“Llegan ellos dos y Caro se pone a bailar en el sillón, en frente estaba Isabel a dos metros, todos alegres, felices y festejando… se terminaba la noche y Carolina la miraba, la miraba… ‘llevátela’ le digo a Benjamín”, advirtió Ansaldi a la actual pareja de la China Suárez ya que en ese momento “era vox populi” lo que había pasado entre los actores, aseguró.

La panelista aseguró que Macedo estaba bailando pero que no provocó a Pampita, sino que “la situación era provocativa” y se refirió al chileno: “Él había sido desprolijo, no había sido la primera ni la única, pero él no pensó que iba a pasar lo que pasó después. El culpable es él, ellas dos no, cada una resolvió como pudo. Ella (Macedo) salió con las amigas para irse y Caro salió. Fue todo tan rápido y la agarró, ahí fuimos todos corriendo detrás. La agarró seguridad, la metí para adentro y le dije ‘Caro, acá no’. Todos me decían ‘tenela’”.

Además, reveló cuáles fueron las primeras palabras de Ardohain tras la pelea: “Me decía ‘esta hdp venía a casa y yo le preparaba la comida con mis hijos’. Le dije ‘no importa, el que tiene la culpa es tu marido’. Porque si vos tenés una amante y la llevás a tu casa, la culpa es tuya”.

