Se conocieron las designaciones y los horarios de las Fechas 18 y 19 del Torneo Federal A

Salieron las designaciones para las fechas 18 y 19 de la zona Norte. Los chaqueños jugarán el sábado: For Ever visitará a las 15 a Juventud Unida; y Sarmiento recibirá a las 15.30 a Crucero. Luego habrá jornada el miércoles 25.

Se vienen tres fechas en ocho días en el Federal “A”. Por eso, desde el Consejo Federal de AFA ya dieron a conocer las designaciones para las próximas dos jornadas del campeonato. El sábado se jugará de manera íntegra la 18ª fecha de la zona Norte: For Ever enfrentará a las 15 a Juventud Unida en Gualeguaychú; y Sarmiento recibirá a las 15.30 a Crucero del Norte.

Y luego habrá acción el miércoles 25. Allí habrá cruces entre chaqueños y salteños. Sarmiento visitará a Central Norte; y For Ever recibirá a Gimnasia y Tiro.

Y la semana que viene saldrán los árbitros para un raid de partidos que tendrá como eje central el clásico de la fecha 20 entre Sarmiento y For Ever en el “Centenario”.

Toda la 18ª Fecha

Sábado 21-08

-A las 15, Juv. Unida de Gualeguaychú-For Ever. Árbitro: Jorge N. Sosa (Corrientes). Asistentes: Sergio Pérez y Andrés Franco (terna de Corrientes). Cuarto: Rodrigo Lezcano Garcilano (Paraná).

-A las 15.30, Sarmiento-Crucero del Norte. Árbitro: Gastón Monson Brizuela (Río Tercero). Asistentes: Matías Balmaceda (Río Tercero) y Matías Billione Carpio (Córdoba). Cuarto: María Bevilacqua (Río Cuarto).

-A las 15.30, Gimnasia y Tiro de Salta-Central Norte de Salta. Árbitro: Maximiliano Macheroni (Rosario). Asistentes: Javier Caro Aguirre (Casilda) y Lucas Cavallero (Villa Constitución). Cuarto: Hugo Fleitas (Rosario).

-A las 15.30, Defensores de Pronunciamiento-Defensores de Villa Ramallo. Árbitro: Bruno Amiconi (Salto). Asistentes: Carlos Viglietti (Salto) y Karim Doussouk (Chascomús). Cuarto: Leonel Suárez (San Antonio de Areco).

-A las 16, Sp. Belgrano de San Francisco-Unión de Sunchales. Árbitro: Gustavo Benites. Asistentes: Cristian Yareco y Luciano Díaz (terna de Salta). Cuarto: Walter Cardozo (Jujuy).

-A las 16, Boca Unidos de Corrientes-Racing de Córdoba. Árbitro: Enzo Silvestre. Asistentes: Mariano González y Maximiliano Moya (terna de Santa Fe). Cuarta: María Ríos (Resistencia).

-A las 20.30, Sportivo Las Parejas-Gimnasia de Conc. del Uruguay. Árbitro: Guillermo González. Asistentes: Fernando Brillada y Rodrigo López (terna de Resistencia). Cuarto: Brian Ferreyra (Venado Tuerto).

-Libre Douglas Haig de Pergamino.

Toda la 19ª Fecha

Miércoles 25-08

-A las 15, Douglas Haig de Pergamino-Sportivo Las Parejas. Árbitro: Enzo Silvestre. Asistentes: Mariano González y Maximiliano Moya (terna de Santa Fe). Cuarto: Oscar Bono (Junín).

-A las 15, Racing de Córdoba-Juv. Unida de Gualeguaychú. Árbitro: Bruno Amiconi (Salto). Asistentes: Carlos Viglietti (Salto) y Joaquín Badano (Saladillo). Cuarto: Leonel Suarez (San Antonio de Areco).

-A las 15, Crucero del Norte-Sp. Belgrano de San Francisco. Árbitro: Luis Lobo Medina. Asistentes: Leila Argañaraz y José Ponce. Cuarto: Mauricio Martín (todos de Tucumán).

-A las 15, Central Norte de Salta-Sarmiento. Árbitro: Fabricio Llobet (Córdoba). Asistentes: Christian Arregues (Pascanas) y Matías González (San Francisco). Cuarto: Álvaro Carranza (Villa María).

-A las 15.30, Gimnasia de Conc. del Uruguay-Boca Unidos de Corrientes. Árbitro: José D. Sandoval (Concordia). Asistentes: Guido Córdoba (Concordia) y Daniel Zamora (Paraná). Cuarto: Santiago Folmer (Victoria).

-A las 15.30, Unión de Sunchales-Defensores de Pronunciamiento. Árbitro: Jorge N. Sosa. Asistentes: Sergio Pérez y Andrés Franco (terna de Corrientes). Cuarto: Lucas Caballero (Villa Constitución).

-A las 16, For Ever-Gimnasia y Tiro de Salta. Árbitro: Carlos Gariano (San Lorenzo). Asistentes: Gonzalo Ferrari y Hugo Fleitas (ambos de Rosario). Cuarto: Sebastián Osudar (Rosario).

-Libre: Defensores de Villa Ramallo.

