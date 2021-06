Se conocieron las obras seleccionadas del certamen “Tu Ciudad Escultural”

Compartir

Desde la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo de la comuna capitalina dieron a conocer las obras que fueron seleccionadas en el marco del certamen “Tu Ciudad Escultural”, que tiene por objetivo reconocer, fomentar, poner en valor y difundir la producción de los artistas locales, como así también embellecer los distintos sectores de la ciudad.

El jurado, compuesto por la Arq. Lucila Hertelendy, el profesor Jorge Balassi y la Arq. Natalia Albert, tuvo a su cargo la difícil tarea de seleccionar las mejores obras entre los numerosos talentos locales que participaron.

De esa forma, las obras seleccionadas fueron: “El Señor de la Noche”, de Pablo Vacazur; “Madre”, de Alfredo Palacio; “Tina coqueta”, de Mirtha Ferreyra; “Cepolito”, de Alejandra Cárdenas, y “Oid Mortales”, de Nelson Ortellado.

El subsecretario de Deporte, Cultura y Turismo, Cdor. José Delguy se mostró conforme con la participación y el nivel de los proyectos presentados “más aún teniendo en cuenta que este certamen tiene como fin seguir otorgando belleza a nuestra ciudad, en el marco de un propósito puntual que tiene el intendente Jorge Jofré que es nutrir de espacios culturales a distintos sectores de la ciudad”.

“Hemos notado que en nuestras avenidas principales aún no está presente el profesionalismo cultural que tenemos en Formosa, por lo tanto, este proyecto viene a ocupar ese vacío y se hará con 10 esculturas ubicadas en distintos puntos, que se dividen en 5, en este primer semestre, y otras 5 en el segundo semestre”, explicó.

Respecto a las obras seleccionadas, Delguy afirmó que se vieron sorprendidos “por la calidad y el talento de los 12 proyectos que se presentaron, lo que marca que en Formosa existe un profesionalismo interesante relacionado a las esculturas”.

Detalló seguidamente que el trabajo que queda por delante es “generar esas obras en vivo en un espacio público que se determinará oportunamente. De esa manera, los escultores irán haciendo las obras para que el trabajo pueda ser visualizado por las vecinas y los vecinos mientras el artista lo realiza. Para ello, tendrán diez días, una vez que quede superada la situación epidemiológica actual que estamos atravesando por la pandemia del coronavirus”.

Por último, el funcionario señaló:“Estamos muy felices por los resultados obtenidos hasta el momento, porque hace mucho tiempo que no se realizaba un concurso relacionado a la escultura; eso incluso nos manifestaron los escultores, no sólo los consagrados sino también los estudiantes que se recibieron y presentaron sus proyectos que se verán plasmados en obras, por lo cual estamos sumamente conformes con la gran aceptación que ha tenido este certamen”.

