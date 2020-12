Se conocieron los resultados de las pericias toxicológicas al cuerpo de Diego Maradona

Compartir

Linkedin Print

Los fiscales de San Isidro que investigan la hipótesis de un homicidio culposo recibieron el reporte final de los estudios practicados por Policía Científica a la sangre, la orina, los hisopados y las muestras de órganos recolectados en la autopsia al ídolo

Las pericias sobre la sangre, la orina, los hisopados y las muestras de órganos que fueron tomados durante la autopsia de Diego Armando Maradona practicada en la morgue de San Fernando tras su muerte el 25 de noviembre pasado llegaron a su fin tras más de 20 días de análisis en la sede de Policía Científica en La Plata, el mismo laboratorio que practicó las pericias a las muestras extraídas del cuerpo de Natacha Jaitt.

Así, los resultados fueron entregados en las últimas horas a los fiscales sanisidrenses Laura Capra, John Broyad, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, que investigan la posibilidad de que Maradona haya muerto a causa de un homicidio culposo por la impericia o negligencia de sus médicos, entre ellos el neurólogo Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov.

Lo que arrojaron las pericias, que complementaron la autopsia realizada el mes pasado en la que investigaron la presencia de drogas ilícitas y alcohol en el organismo, así como el estado general de sus órganos y la presencia de medicamentos, fue esclarecedor.

Según Télam, no tenía alcohol ni drogas ilegales en su organismo aunque los estudios dieron positivo en medicamentos hallados en su sangre y orina como la venlafaxina, un conocido antidepresivo, quetiapina, un antipsicótico empleado por ejemplo en el tratamiento de desórdenes bipolares, levetiracetam, empleado en convulsiones y naltrexona, utilizado en tratamientos por abstinencia de sustancias.

También se encontró metoclopramida, empleado para aliviar náuseas y vómitos, así como ranitidina.

La autopsia al cuerpo de Maradona, con un histórico médico del ídolo enviado por Claudia Villafañe que presenció el procedimiento y se unió a las conclusiones de al menos cinco especialistas determinó una “insuficiencia cardíaca aguda en un paciente con una miocardiopatía dilatada, insuficiencia cardíaca congestiva crónica que generó edema agudo de pulmón”, según comunicaron los investigadores de la muerte. Sucesivas inspecciones a la casa revelaron la falta de equipo médico para una internación, como un monitor cardíaco, desfibrilador o siquiera suero. En el expediente, el equipo de fiscales no detectó la existencia de un cardiólogo o de un médico clínico.

Por lo pronto, los estudios preliminares generaron movimientos en el entorno cercano del ídolo, que hoy se debate por la herencia, con el abogado Matías Morla y causas en el fuero civil, en la Justicia porteña y sanisidrense.

“Todos los hijos de p… esperando que la autopsia de mi papá tenga droga, marihuana y alcohol. No soy doctora y lo veía muy hinchado. La voz robótica. No era su voz. Estaba pasando y yo era la LOCA DESQUICIADA” (SIC), escribió Gianinna Maradona en Twitter a horas de conocerse los resultados.

Según confirmaron fuentes con acceso al expediente a Infobae, los fiscales del caso se encontraban reunidos con los peritos que realizaron los estudios a comienzos de esta noche.

El corazón de Maradona fue extraído en forma completa. De acuerdo con lo que observaron los médicos forenses padecía de una “miocardiopatía dilatada” y pesaba 503 gramos, cerca del doble que uno normal.

Una fuente clave del expediente ratificó a este medio: “No había medicación cardíaca presente en los resultados”.

Poco después de las 22:20, la Fiscalía General de San Isidro confirmó el cuadro completo:

El informe también habló de cirrosis hepática, necrosis tubular aguda asociado a patología renal crónica, miocardiofibrosis, fibrosis subendocárdica y áreas sugestivas de isquemia aguda, teromatosis coronaria calcificada no oclusiva.

En sus pulmones se encontraron características asfícticas asociadas a patología pulmonar crónica reagudizada y la presencia de siderófagos que podrían ser compatibles con cuadro de insuficiencia cardíaca.

Otros diagnósticos fueron una glomeruloesclerosis focal, aterosclerosis, cardiopatía isquémica e hiperplasia arterial en nodo sinoauricular.

Por lo pronto, fuentes del caso aseguran que es muy pronto para establecer conclusiones. Se espera un nuevo estudio, el paso previo a lo que será la junta médica, donde Verónica Ojeda como particular damnificada podrá proponer especialistas.

La hipótesis de un homicidio culposo tomará firmeza cuando un grupo de especialistas médicos de la Asesoría Pericial de la Procuración determinen que existió impericia o negligencia, comparando estos estudios con historias clínicas y otros documentos incautados a lo largo de la causa. Así, Luque, Cosachov y otros podrían ser definitivamente imputados al ser convocados a una declaración indagatoria.

Compartir

Linkedin Print