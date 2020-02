Se conoció el resultado de la autopsia a Juan Carlos Acosta: de qué murió el bailarín

Compartir

Linkedin Print

El bailarín Juan Carlos Acosta fue hallado sin vida este domingo por su pareja, Rodrigo Donato, luego de que éste lo llamara para informarle que se sentía mal. Su muerte generó una gran conmoción en el mundo del espectáculo. En un primer momento, se dijo que estaba sufriendo algunos dolores en la espalda desde hacía algunos días, pero por decisión personal no había realizado ninguna consulta médica. En tanto, sus amigos más cercanos comenzaron a sospechar de Rodrigo, su pareja, a la cual definieron como “una relación tóxica”.

En las últimas horas, se conocieron los primeros resultados preliminares de la autopsia que se le realizó al cuerpo de Acosta, aunque se comunicó que se realizará una nueva pericia en los próximos meses.

“De acuerdo al adelanto de autopsia realizado por el Cuerpo Médico Forense, la muerte de Juan Carlos Acosta se produjo como consecuencia de una tromboembolia pulmonar. Esto descarta, en principio, la participación directa o indirecta de terceras personas. A partir de ahora se continuará con todas las medidas protocolares previstas para estos casos”, señaló Ángel de Brito al leer el informe detallado por el fiscal de la causa, Alberto Vasser. Y añadió que “el cuerpo quedará a disposición de la Justicia por seis meses”, según informaron los amigos del bailarín.

Acosta tenía 31 años y una amplia trayectoria en diversos espectáculos, teatro y televisión. Tuvo varias participaciones en el Bailando y acompañó a diversas figuras, que lo recordaron en las redes sociales con gran tristeza.

Formó parte de distintos infantiles con Jésica Cirio, patinó sobre hielo en el Luna Park con Valeria Archimó y había integrado el elenco de Stravaganza, el espectáculo de Flavio Mendoza.

El coreógrafo fue quien informó sobre la noticia públicamente, desde un mensaje en sus redes sociales: “No puedo creer que ya no estés en este mundo, Juan, un gran artista y excelente persona. Que Dios esté con vos”, escribió Mendoza en su cuenta de Instagram junto a una foto del joven.

Cinthia Fernández trabajó con Acosta en ese mismo espectáculo, y desde sus cuentas señaló: “Juanqui mi amor, que en paz descanses, siempre alegre, siempre híper movedizo buscando crecer, siempre buen compañero, no puedo creerlo”.

En diálogo con Teleshow, la jefa de coach de ShowMatch, Lolo Rossi, había manifestado: “Era un chico muy laburador, que siempre tenía la mejor predisposición para trabajar. Su única preocupación era dar lo mejor y que todo saliera bien. Sobre todas estas cosas, era un gran bailarín y un gran artista”, mostrando un profundo pesar por la muerte del artista.