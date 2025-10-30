Se conoció la fecha del juego entre River Plate y Boca Juniors por el Clausura

El Xeneize recibirá el domingo 9 en la Bombonera al Millonario por la anteúltima jornada con ambos equipos peleando por alcanzar la clasificación a la Copa Libertadores

El Superclásico siempre es uno de los partidos más esperados de la temporada, pero el que protagonizarán el fin de semana del 9 de noviembre en la Bombonera tendrá un condimento por demás particular. Boca Juniors recibirá a River Plate por la 15ª fecha del Torneo Clausura, la anteúltima previo al inicio de los playoffs, con puntos en disputa que serán clave para definir la clasificación a la Copa Libertadores 2026 por intermedio de la Tabla Anual.

El encuentro interzonal que chocará a ambos equipos en Brandsen 805 se disputará el domingo 9 de noviembre a partir de las 16:30 e iniciará la jornada futbolera, que estará compuesta de otros cuatro partidos y bajará el telón en último turno con dos duelos: Tigre-Estudiantes y Atlético Tucumán-Godoy Cruz (21:30). Todavía no se dieron a conocer cómo se conformarán los equipos arbitrales.

Por otro lado, San Lorenzo será uno de los primeros equipos en salir a la cancha, ya que el viernes 7 abrirá la fecha contra Rosario Central desde las 21 en el Gigante de Arroyito, mientras que Racing inaugurará el sábado de fútbol a partir de las 17:00 ante Defensa y Justicia en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda. Además, Independiente visitará el Estadio Guillermo Laza el lunes 10 para medirse a Deportivo Riestra (19:00).

Si bien sus escenarios pueden cambiar tras la disputa de la 14ª jornada este fin de semana –el domingo, el Xeneize visitará a Estudiantes y el Millonario recibirá a Gimnasia–, el cuadro de situación los pone hoy en día como claros contendientes a batallar por los dos boletos que están disponibles para el máximo torneo continental.

Actualmente, Platense (campeón del Torneo Apertura), Rosario Central (se aseguró un pase por Tabla Anual) y el campeón de la Copa Argentina (Argentinos Juniors o Independiente Rivadavia de Mendoza) son los que ya saben que estarán presentes en la próxima edición de la Libertadores.

River y Boca tienen dos chances de sumarse a ellos: ser campeones del Clausura que está en curso o quedar entre los tres mejores de la Tabla Anual. Si el Millonario o el Xeneize no logran alzar el título del Clausura, su futuro se cerrará a partir de los puntos que acumulen en la Tabla Anual al finalizar la 16ª fecha.

Más allá de que Racing (semifinalista Libertadores) y Lanús (semifinalista Sudamericana) podrían asegurar su boleto a la próxima Copa si se coronan campeones en sus respectivos certámenes, el torneo argentino repartirá en total seis pases.

Hoy en día, Central tiene 62 puntos en la Tabla Anual y ya aseguró su pasaje. Detrás, en la lucha por los otros dos boletos, aparecen Boca (53), River (52), Argentinos Juniors (51, pero podría quedar marginado de esta disputa si asegura su pase por la Copa Argentina) y Deportivo Riestra (51). Con nueve puntos en juego todavía, también figuran con mínimas chances matemáticas Racing (46), Lanús (46), San Lorenzo (46) y Tigre (45).

Tras el Superclásico, River cerrará la fase de grupos en Liniers ante Vélez y Boca será anfitrión de Tigre en la Bombonera.

EL CRONOGRAMA

COMPLETO DE

LA FECHA 15

Viernes 7 de noviembre

21.00 Rosario Central – San Lorenzo (Zona B)

Sábado 8 de noviembre

17.00 Racing – Defensa y Justicia (Zona A)

19.15 Huracán – Newell’s (Zona A)

19.15 Talleres – Platense (Zona B)

21.30 Unión – Barracas Central (Zona A)

21.30 San Martín (SJ) – Lanús (Zona B)

Domingo 9 de noviembre

16.30 Boca – River (interzonal)

19.20 Sarmiento – Instituto (Zona B)

19.20 Banfield – Aldosivi (Zona A)

21.30 Tigre – Estudiantes (Zona A)

21.30 Atlético Tucumán – Godoy Cruz (Zona B)

Lunes 10 de noviembre

17.00 Gimnasia – Vélez (Zona B)

19.00 Deportivo Riestra – Independiente (Zona B)

21.15 Argentinos – Belgrano (Zona A)

21.15 Ind. Rivadavia Mza. – Central Córdoba (Zona A)