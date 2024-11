Se conoció la lesión de Cuti Romero: ¿Llega para jugar con Argentina?

Tottenham Hotspur jugó un duro partido ante Aston Villa pero logró conseguir una buena victoria por 4-1 en la Premier. La mala noticia: Cuti Romero se lesionó y recién hoy se conoció el alcance de la misma.

El cordobés tiene una lesión en los ligamentos de un dedo del dedo gordo del pie derecho, pero no hay lesión ósea (fractura o fisura), en definitiva un diagnóstico más leve de lo que se preveía.

El jugador del Tottenham inglés va a tener descanso por una semana o diez días, pero igual podría ser incluío en la lista de Argentina para los partidos de Eliminatorias del jueves 14 de noviembre y martes 19, frente a Paraguay de visitante y contra Perú de local, que debería salir en las próximas horas.

La decisión de convocarlo o no la tendrá que tomar el entrenador Lionel Scaloni, ya que en el conjunto inglés no pondría obstáculos en caso de que el cuerpo técnico argentino pretenda contar con el ex-Belgrano.

¿Cómo fue la lesion

del Cuti Romero?

Cuti Romero volvió a ser figura en el sistema defensivo de Tottenham. Pero el argentino debió dejar la cancha en el minuto 59 tras una dura entrada contra Morgan Rogers, el ofensivo de Aston Villa.

El argentino evitó una contra con una dura barrida en la mitad de la cancha. Cuti Romero vio la tarjeta amarilla por esa falta. Sin embargo, eso no fue lo peor.

Segundos después, tras reincorporarse, Cuti Romero se dio cuenta que no podía caminar con normalidad por una lesión en el empeine de su pie derecho.

Tras unos minutos de duda y asistencia médica, el defensor argentino de Tottenham fue reemplazado. Dejó el campo por sus propios medios, sin el botín derecho, pero claramente incómodo con la pisada sobre ese pie.

Una vez fuera del campo, Cuti Romero ventiló su enojo arrojando el botín derecho contra el suelo. El fastidio del argentino era evidente.

Para Tottenham la lesión de Cuti se suma a una larga serie de lesiones que afecta al plantel, incluido su otro central titular, Micky van de Ven.

El equipo londinense volverá a jugar este jueves, en Turquía, cuando visite a Galatasaray por la Europa League. Veremos si Cuti Romero se recupera para ser parte de ese partido internacional.