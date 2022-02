Se conoció video de Fort a los gritos con su madre reclamando una importante suma de dinero

Compartir

En las últimas horas, se dio a conocer un video exclusivo de Ricardo Fort donde se lo observa reclamar enérgicamente su dinero. El periodista Luis Ventura compartió las imágenes en su programa Secretos Verdaderos. Allí, se lo puede ver al empresario totalmente fuera de sí, hablando de cómo lo robaban. “Se robaron la plata de los campos”, se lo escucha decir en un momento de la filmación en diálogo con su madre Marta Fort.

“Me estás enfermando. Me estás enfermando por ese hijo de put…”, lanza el empresario, mientras habla por teléfono y las imágenes eran tomadas por las cámaras del programa que tenía en las medianoches de América en 2009. “Las pelucas. ¡Mamá!”, grita, mientras sigue haciéndole un reclamo a su mamá. “¿Por qué no le preguntás todo lo que se robaron ellos? Que se robaron millones de dólares en ganado, en campo, en todo”, exclama, a los gritos.

“La solución es que firmes el cheque de quinientos mil pesos para pagar la tarjeta y cuando vuelva, hablamos”, continúa, al teléfono mientras le repetía a Marta un “sí, lo podés hacer”. La furia del mediático fallecido el 25 de noviembre del 2013 quedaron registrados en las imágenes que puso al aire el periodista. “¡Mentira! Yo hablé con el gerente. ¡Por eso mismo tenés que mandarlo ahora! ¡Porque sino me quedo sin plata el fin de semana!”, sostiene.

“¿Hola? Si vos no pagás hoy la tarjeta me quedo todo el fin de semana hasta la semana que viene sin plata. ¿Entendés? Tenés que pagarla hoy”, manifiesta Fort, de manera molesta.

Estas grabaciones salen a luz después de que Gustavo Martínez, quien fuera la pareja de Ricardo Fort al momento de su muerte, se quitara la vida el último miércoles al arrojarse desde el piso 21 del edificio de Belgrano donde vívía con Martita y Felipe Fort.

Martínez, el hombre que Ricardo Fort había elegido como tutor de sus hijos, fue trasladado el sábado al Cementerio de la Chacarita. Allí, se pudo ver a los adolescentes angustiados y en compañía de su tío y niñera. También estuvieron presentes Benito Fernández, Karina Antoniali, la ex esposa de Eduardo Fort, Thomas Fort, hijo de Jorge, el hermano mayor de Ricardo, y otros seres queridos del personal trainer.

De acuerdo a los que indicaron desde su entorno, en el último tiempo Martínez estaba muy deprimido porque los hijos de Ricardo Fort estaban cerca de cumplir la mayoría de edad y temía quedarse solo.

“Me propuse a que tuvieran la mejor infancia del mundo. No salgo a ningún lado porque solo voy con ellos, son mi vida. Le agradezco a Ricardo que haya hecho ese papel. Esas dos criaturas son lo que más amo en la vida”, había dicho Gustavo Martínez en su última visita al programa de Mirtha Legrand.

Tras la muerte de Gustavo Martínez, quién quedó como tutor legal de Felipe y Martita Fort es César Carozza, quien está a cargo de los mellizos hasta el próximo 25 de febrero, día en que cumplen 18 años. Desde el entorno, sostienen que “fuera de la familia, César es lo más allegado que tienen los chicos, junto con Marisa”. Además, destacaron, el representante legal fue quien los asistió aún cuando Ricardo Fort estaba vivo.

