Se consolidan acuerdos con Nación en relacióna la protección de niños, niñas y adolescentes

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de la Comunidad, en conjunto con la SENAF, ratificó compromisos relacionados a la protección integral de los derechos de las infancias.

Con el objetivo de fortalecer las políticas públicas llevadas a cabo para la protección y contención de niños, niñas y adolescentes en la provincia, el Gobierno de Formosa, a través de la ministra de la Comunidad, Gloria Giménez, llevó adelante la firma de una serie de convenios con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).

Estuvieron reunidos con la funcionaria provincial, Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social de la Nación; Gabriel Lerner, secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia; y Mariano Luongo, subsecretario nacional de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia.

El primero de los acuerdos corresponde a la firma del convenio perteneciente a la iniciativa “Aunar Familias”, el cual tiene como objetivo promover el cuidado alternativo en familias ampliadas o referentes afectivos de las infancias y adolescencias con medidas excepcionales de protección.

La misma consiste en una prestación económica mensual para la persona responsable que ejerza el cuidado temporal de los NNyA que se encuentran separados de su núcleo primario.

Gracias a este acuerdo, 32 nuevos titulares podrán acceder a este subsidio que equivale al 80% del salario mínimo vital y móvil, por el plazo de seis meses.

Al respecto, la ministra Giménez resaltó la importancia de esta iniciativa, ya que “acceder a esta ayuda permite fortalecer el trabajo que diariamente realiza el Gobierno de la provincia, con los niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales, brindándoles la posibilidad de gozar de su derecho a crecer y desarrollarse en un ambiente familiar”.

De esta manera, “los chicos o chicas no quedan institucionalizados, sino que, cuando no les sea posible estar con su papá o mamá, puedan quedar con este subsidio al cuidado de algún familiar directo o referente afectivo”, explicó la funcionaria.

A su vez, también se llevó adelante la firma de un convenio para el fortalecimiento de la Línea 102 en la provincia.

El acuerdo permitirá el desembolso de un aporte no reintegrable por parte de la Nación para ampliar y fortificar el servicio de abordaje integral que brinda la línea telefónica ante situaciones en las que puede haber vulneración de derechos de niñas, niñas y adolescentes.

Este es un servicio telefónico gratuito y confidencial; un espacio de escucha, acompañamiento y contención a niñas, niños y adolescentes, al que también pueden llamar personas adultas para consultar y recibir orientación.

Finalmente, se concretó la firma para la implementación del Decreto 5/23 sobre el acceso a la AUH destinado a niños niñas y adolescentes en dispositivos residenciales o familiares de cuidado.

Consiste en el pago mensual de un monto equivalente al 100 % del valor de la Asignación Universal por hijo para Protección Social para los niños, las niñas y adolescentes hasta los 17 años de edad inclusive, que vivan en dispositivos de cuidados o residencias socioeducativas como las llamamos aquí en la provincia.

En el caso de niñas o niños hasta los 12 años, un referente designado es quien administra y dispone de los fondos. Ya con 13 años el pago de la asignación se hace a nombre del niño o niña titular.

Esta asignación está destinada a promover el derecho a la educación, al juego, al deporte, al arte, al acceso cultural, a la tecnología, a actividades y a consumos culturales y recreativos de los chicos y chicas.

Para finalizar, la ministra de la Comunidad remarcó que “trabajar de manera conjunta, nos permite fortalecer las acciones”, al mismo tiempo que agregó: “La mirada del Estado provincial está siempre puesta en garantizar los derechos de las infancias y acompañarlos de la mejor manera en aquellas situaciones en que atraviesan situaciones complejas”.

