Se continúa trabajando para que el porcentaje de vacunados se acerque lo más posible al 100% del objetivo

Compartir

Linkedin Print

Formosa es una de las provincias modelos por el Plan Estratégico de Vacunación contra el COVID 19, que llevó a cabo en todo su territorio desde diciembre de 2020. En la actualidad, ocupa el tercer lugar en el podio de las provincias que más vacunas colocaron, con más de 1.395.000 aplicaciones en primeras, segundas y terceras dosis.

Desde el inicio de la Campaña de Vacunación contra el COVID 19, el Gobierno de la provincia tomó la decisión política de hacer llegar las dosis a todos los rincones del territorio provincial, a través de jornadas extensas de inoculación en cada municipio, pueblo o paraje; y ahora, también, con equipos médicos que visitan los domicilios particulares con el objetivo de completar los esquemas de vacunación de las personas que lo necesiten.

También, habilitaron vacunatorios fijos a demanda en locales específicos, hospitales y centros de salud; es decir, no con turno previo como ocurre en otras jurisdicciones del país, sino de acceso libre para los comprovincianos que necesiten y/o personas que no residan en la provincia, pero estén de paso por diversos motivos.

En ese marco, la población objetivo, mayor de tres años, inoculada con la primera dosis es del 98,35%, mientras que el 87,94% cuenta con la segunda, lo que significan 576.117 aplicaciones; y la población objetivo para el refuerzo, que son los mayores de 12 años, está inmunizada en un 69,90%, es decir, se colocaron 475.834 vacunas.

Esta situación exitosa de inmunización, evitó el fallecimiento de más de 700 formoseños sólo en el mes de enero de este año que acaba de iniciar. Dicha cifra, surge de comparar la tasa de letalidad de la primera ola en 2021, que fue del 1,9%, según datos que dio a conocer el Ministerio de Desarrollo Humano.

Con lo cual, tomando en cuenta ese valor y aplicado a los acumulados positivos que hubo en enero, la cifra de muertes tendría que haber sido de 753, sin embargo, se registraron 49 fallecimientos en plena segunda ola de la pandemia; lo que significa que se salvaron las vidas de 704 comprovincianos, a raíz de los esquemas completos de vacunación.

Al respecto, la subsecretaria de Gestión de Establecimientos Asistenciales, Cristina Mirassou, explicó que la vacunación llega a todo el territorio provincial, incluyendo parajes y colonias, por las políticas sanitarias que hace muchos años implementó la red de efectores de salud con áreas programáticas y población de responsabilidad, lo que posibilitó que cualquier programa sanitario a implementar, se pueda lograr y en forma simultánea, como es el caso de esta campaña de inoculación.

“Hay equipos de salud, muchos interculturales donde hay pueblos originarios, son políticas que ha implementado la provincia en el marco del Modelo Formoseño y ahora vemos los resultados”, indicó; y aseveró que, el Gobierno de la provincia, continúa trabajando para lograr que el porcentaje de vacunados se acerque lo más posible al 100% del objetivo, “porque estamos convencidos que lo mejor que podemos ofrecer de protección es la vacuna”.

En cuanto a las muertes evitadas por el alto grado de inoculación con el cuentan los formoseños, la funcionaria dijo que “es muy contundente para que sigamos haciendo todo el esfuerzo y no quede nadie sin vacunar”; y remarcó que, en su mayoría, los fallecimientos ocurrieron en adultos mayores por su avanzada edad y las comorbilidades que acarrean.

“Entonces vamos a profundizar la estrategia con respecto a nuestros adultos mayores, que generalmente no se movilizan mucho. Vamos a tener que trabajar eso con el apoyo de la población, la militancia, de los municipios además de los equipos de salud, ver la forma de llegar, aunque estas personas no salgan, llegar nosotros con la vacuna”, anticipó.

Y agregó: “También apelar a este cuidado de los familiares, con toda la población, empecemos con los familiares de ser muy cuidadosos, ante la sospecha o ser contacto estrecho, es preferible dejar pasar una semana y no visitar a ese adulto mayor para protegerlo, vamos a trabajar sobre esto con comunicación”.

Por su parte, el médico infectólogo e integrante del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián”, Julián Bibolini, sumó el dato que la edad promedio de las personas fallecidas es de 76 a 79 años y que casi todos ellos tuvieron una serie de patologías que aceleraron el deceso.

“Inclusive poco más del 60% de los fallecidos o no tenía la vacuna o tenía incompleto su esquema, con una dosis o las dos, pero hace más de cinco meses. Por lo tanto, esos carnets incompletos dan cuenta de cómo repercute no tener la vacuna”, señaló.

Además, el especialista resaltó que, en el mundo, se está demostrando que la aplicación de la vacuna es “fundamental” para disminuir las posibilidades de fallecer, por lo tanto, “la insistencia es importante para convencer”, consideró.

“Para eso tenemos que utilizar estrategias, una de ellas es el pase sanitario, que también lo está utilizando el mundo entero, porque ayuda mucho, a través de ellos se estimula completar el esquema, la otra es charlar, hablar, convencer”, opinó.

A su turno, la médica Eugenia Ruíz, subsecretaria de Gestión de Establecimientos Asistenciales de Complejidad Integrada de la provincia, puso de relieve la importancia de los operativos domiciliarios, en especial, “en las colonias en zonas rurales del territorio provincial, donde se visita casa por casa a las familias”.

Y subrayó que, gracias a las diversas estrategias llevadas a cabo por el Gobierno de la provincia, “el impacto epidemiológico de la vacuna está a la vista”, reafirmando que, gracias al trabajo implementado de manera continua, incansable y con mucha responsabilidad por parte del Ministerio de Desarrollo Humano, junto a otras instituciones que permanentemente acompañan, “hemos llegado a muy buena cobertura de vacunación”.

Por último, Ruíz, valoró la aceptación de la comunidad formoseña al momento de inmunizarse y contó que, en los operativos, “nos atiende más que bien la gente cuando conversamos”, marcando que tal es la respuesta positiva en las colonias, que se han encontrado con adultos que ya cuentan con sus esquemas completos de vacunación, con la dosis de refuerzo incluida.

Compartir

Linkedin Print