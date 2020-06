Se cumple nuevo aniversario de la primera marcha “Ni Una Menos”

Compartir

Con motivo de conmemorarse este 3 de junio un nuevo aniversario de la primera marcha nacional “Ni Una Menos”, contra el femicidio y la violencia de género, la directora de Cuestiones de Género del municipio capitalino, Dra. María Silvia Carrizo, llamó a la comunidad a “reflexionar” sobre esta importante fecha y continuar luchando para erradicar definitivamente todo tipo de violencia en la sociedad.

Debido a que no se podrá realizar la marcha por el contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio, este año se propone desde el municipio “reflexionar y no dejar de luchar para terminar con los femicidios”.

En ese sentido, la Dra. Carrizo comentó que desde la comuna continúan trabajando fuertemente en la atención, acompañamiento, contención y asesoramiento legal de personas que sufren violencia de género e intrafamiliar.

“Es una jornada que nos convoca a gritar que no queremos que se maten más mujeres, porque, además, no solamente se matan a mujeres sino también a los hijos y esto es algo que sigue sucediendo; por eso, no debemos parar de luchar y si bien el 3 de junio es el día donde recordamos la primera marcha, esta es una causa justa que nos debe convocar todos los días”, resaltó.

Indicó que, si bien no se podrá realizar la tradicional marcha, se estarán comunicando y reflexionando a través de la redes “para seguir enarbolando la bandera de lucha que tenemos y exigir que se terminen los femicidios y la violencia de género”.

Respecto a la situación actual, la directora de Cuestiones de Género precisó que, desde el 1° de enero hasta el 30 de mayo de 2020, en Argentina se han registrado 124 femicidios, a los que se suman otros tantos intentos de femicidios que se dieron en este contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio.

“La mayoría de los femicidios han ocurrido dentro del hogar, visibilizando que esta situación de aislamiento empeoró la violencia” subrayó.

“Desde la Coordinación de Acción Social del municipio estamos trabajando de manera permanente, brindando contención, asesoramiento legal y psicológico a mujeres que se comunican a través de las distintas vías de contacto que tenemos”, precisó.

Finalmente, Carrizo reiteró la consigna de “seguir luchando para erradicar la violencia y, sobre todo, terminar con los femicidios”.