Se cumplen a rajatabla medidas de prevención en el Mercado Frutihortícola

Emanuel Rigonatto, encargado del Mercado Frutihortícola, en diálogo con el Grupo de Medios TVO llevó tranquilidad a la ciudadanía al asegurar que en el lugar se cumplen a rajatabla las medidas de prevención con el fin de impedir casos de coronavirus. Fue así que en la madrugada de ayer se activó el protocolo por un caso sospechoso en el lugar, que dio resultado negativo.

Con un control estricto sobre los camioneros, los recaudos se siguen tomando en toda la zona que empieza a tener un gran movimiento de circulación de camiones desde las 20 horas.

“Nosotros aplicamos todas las medidas cuando vemos la necesidad de hacerlo. Los camioneros no se puede bajar de los vehículos pero cuando el chofer tiene la necesidad de hacerlo para ir al baño, tenemos un protocolo interno que consiste en que sea acompañado por el personal municipal, de Tránsito y un personal policial por el recorrido hacia el baño de manera que no se contacte con ninguna persona dentro del Mercado, luego se lo acompaña al camión y posteriormente se realiza la desinfección especial que está preparada para estos casos”, explicó.

“Los choferes que necesitan hacerlo usan los baños del Mercado, pero una vez que el camionero termine de usar el sanitario hay un equipo que está preparado para realizar la desinfección antes de volver a habilitarlo para el público en general”, destacó.

“La gente tiene que estar tranquila porque cuando vemos que se activa el protocolo significa que realmente está funcionando el control y que tenemos que tener tranquilidad en ese sentido”, valoró Rigonatto.

En otro tramo de la nota se refirió al traslado de los mayoristas a un sector del predio de la Sociedad Rural y aseguró que “no puedo decir una fecha de mudanza, pero la Municipalidad está trabajando en eso, seguramente las personas encargadas de realizar las obras y demás son las más competentes para informar sobre eso que es una decisión institucional, del intendente Jorge Jofré y se trabaja para llevarla adelante”.

Para finalizar expuso que ante la convulsión en la zona que incluyó una protesta de mayoristas para expresar su descontento por su traslado, el Mercado trabaja con normalidad. “La situación de trabajo es normal desde hace varios días, la demanda que tiene el Mercado es lo que les da esa seguridad y normalidad y a mi me pone contento porque la gente volvió a sentirse tranquila, a venir siempre respetando los protocolos sanitarios, la utilización de los elementos de bioseguridad pero ya hay una relación comercial normal como había antes de que suceda toda esta cuestión”, culminó.