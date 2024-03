Se cumplen veinte años del hallazgo de fósil de gliptodonte en las barrancas del Bermejo

La pieza, junto a otras halladas en la zona, permanecen a resguardo en el Museo Provincial de Ciencias Naturales, que se encuentra ubicado en la localidad de Villa Escolar y forma parte del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de la provincia de Formosa.

Así lo recordó el licenciado Juan Friedrichs, responsable del museo, quien recordó el hallazgo de los restos fósiles de este mamífero que habitó la Tierra hasta hace 8.500 años y fue detectado en n las barrancas del río Bermejo a la altura de la localidad de General Mansilla.

El hallazgo se realizó el 21 de julio del año 2004 cuando fueron descubiertos los restos del caparazón de un gliptodonte. Ocurrió que el río, con su caudal bajo, permitió que se “asomara” en las barrancas este fósil y el equipo decidió “extraerlo” para permitir su resguardo.

Las crónicas de entonces relatan que la extracción se hizo por fragmentos y las piezas se ubicaron primero en la dependencia que la Municipalidad de Villa Escolar destinó a la Dirección de Patrimonio Sociocultural, organismo del que depende el Museo de Ciencias Naturales. En la actualidad, y desde hace diez años, el Museo tiene edificio propio.

Friedrichs recordó que “en julio se cumplen 20 años de los primeros hallazgos en las barrancas del río Bermejo, es un hecho puntual que nos marca una hermosa cantidad de años que venimos colectando fósiles del Bermejo”.

“Esto dio como resultado que se hiciera el museo provincial en Villa Escolar, donde recibimos mucho público, al principio al no tener el edificio hacíamos una muestra itinerante, el año pasado cumplimos diez años de tener el museo, así que los invitamos a que lo visiten”.

Dijo que hasta la actualidad continúan los hallazgos, no sólo por parte de personal afectado al proyecto, sino también de los pescadores que visitan el río Bermejo, y enterados de esta realidad, avisan al museo o acercan pequeñas muestras.

Reveló el licenciado en artes visuales que recientemente maquinaria pesada que trabajaba en la zona divisó restos fósiles de gliptodonte. “Es el primer hallazgo que tenemos fuera del área del río Bermejo, porque no es que los animales tomaban agua, morían y quedaban ahí. Sino que las grandes inundaciones que también había en aquella época tapaban los huesos, restos de animales, inclusive ahogaban a los animales, algunos de esos se fosilizaron. Entonces a medida que el río va comiendo, se va despejando el hallazgo” enfatizó.

A marzo de 2024 hay clasificados en el Museo por los Paleontólogos del Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL) de Corrientes, 188 fósiles. Los últimos hallazgos arrojaron nuevas especies, como restos del maxilar de un chancho moro y también, más novedoso restos de maxilar también de caballos.

Cabe recordar que esta última especie, se encontraba ya extinta al llegar los colonizadores.