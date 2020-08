Se cumplieron 9 años de la muerte de Juampy Ayala: su mamá sigue firme con el reclamo justicia

Compartir

Ayer, se cumplieron 9 años de la muerte de Juampy Ayala, el joven de 18 años que falleció tras ser intervenido por apendicitis; en el marco de un nuevo aniversario que este año está atravesado por la pandemia, amigos y familiares esperan que miembros del Superior Tribunal de Justicia resuelvan la situación judicial.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Raquel Báez, madre del muchacho se refirió a la fecha y a cómo se encuentra la causa. “Sinceramente siento mucha bronca porque a causa de esta pandemia no pude ir al cementerio, siento que no puedo hacer nada, me gustaría hacer una manifestación por lo menos, pero no se puede; tengo que estar aguardando un correo electrónico del STJ; siento malestar ya que se tendría que haber realizado el juicio oral y no se pudo por esta emergencia sanitaria que estamos atravesando”, dijo notablemente conmovida.

Lanzó seguidamente que “se cumplen nueve años de una justicia injusta, donde los jueces no quieren leer mi expediente, nueve años de lucha, me duele esto porque desde un principio dije mui verdad, yo no miento, qué más quiere la Justicia para que vea que los médicos cometieron errores, que Juampy se murió por su culpa”.

“Lo único que quiero es que me escuchen los jueces, con eso dormiría tranquila. Son ellos quienes me deben escucha, decir sí o no”, rogó y agregó: “quiero que escuchen lo que pasó del 27 de julio al 03 de agosto de 2011, esos siete días que estuvimos con Juampy”.

“Ya no tengo voz, no me sale más nada, me duele el cuerpo”, indicó Báez.

Estado de la causa

Al referirse al caso contó que se encuentra en la Secretaría de Recursos del Superior Tribunal de Justicia para resolver el recurso de Casación planteado por la querella, contra el sobreseimiento dictado en favor de los médicos. “Por la pandemia no se va hacer juicio oral, sino que se corrió traslado a la defensa y luego pasará a resolver por parte de los miembros del Superior Tribunal de Justicia”, dijo.

El caso

Juan Pablo Ayala ingresó a la clínica privada Del Ángelo con un cuadro de apendicitis el día miércoles 27 de julio de 2011. “Se recuperó y fue dado de alta”, según indicó durante todo este tiempo su madre, pero el cuadro se agravó días después. Tras presentar un cuadro de fiebre el muchacho terminó perdiendo la vida el miércoles 3 de agosto de 2011, después de una agonía de siete días.