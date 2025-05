Se demoran las privatizaciones hidroeléctricas y el Gobierno convoca a los gobernadores

El Gobierno convocó este jueves a una licitación para contratar a una empresa privada que encarará las tasaciones de 4 represas hidroeléctricas en Neuquén y Río Negro, como previa a su segunda etapa de privatizaciones. Se trata, en los hechos, de una demora en el proceso, ya que el sector privado esperaba que se publicaran los pliegos y que los nuevos contratos de concesión estén en vigencia antes del 11 de agosto.

«Estamos trabajando con las provincias para terminar de diseñar un modelo de negocios que nos deje a todos satisfechos. Estamos definiendo los próximos 30 años, así que si nos atrasamos unos días no hay inconvenientes», aclaró una persona con despacho en el Ministerio de Economía.

Precisamente, la Nación invitó a los gobernadores de las provincias, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck -el río Limay, donde están las cuatro centrales eléctricas, es el límite entre Neuquén y Río Negro-, a ser parte mediante un veedor, una de las condiciones que pedían, aparte de participar de la renta y lograr una tarifa de energía diferencial en sus territorios.

El llamado a la empresa pública Energía Argentina (Enarsa, en proceso de desmembramiento por unidades de negocios para su privatización) a una «compulsa competitiva para seleccionar una empresa de servicios profesionales de primera línea y de reconocida trayectoria con credenciales y antecedentes suficientes, para que realice la tasación de los Complejos Hidroeléctricos objeto del Concurso Público Nacional e Internacional establecido en el Decreto N° 718/24» se realizó a través de la Resolución Conjunta 2/2025 de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria «Agencia de Transformación de Empresas Públicas», a cargo de Diego Chaher, y de la Secretaría de Energía.

Mientras tanto, Energía elaborará el Pliego de Bases y Condiciones y sus anexos, que contendrá las pautas formales y sustanciales del procedimiento para llevar adelante el Concurso Público Nacional e Internacional, encontrándose entre ellos: el Contrato de Concesión, que será por 30 años; el perímetro y descripción; el inventario; la seguridad de presas, embalses y obras auxiliares; las normas de manejo de aguas; las guardias permanentes; la protección del ambiente; los seguros; las obras y trabajos obligatorios; el esquema de remuneración para las concesionarias durante el período de concesión.

La concesión de las centrales Alicurá (que tiene la estadounidense AES), El Chocón (de la italiana Enel), Cerros Colorados (Aconcagua Energía) y Piedra del Águila (Central Puerto) venció entre agosto y diciembre de 2023 y se fue extendiendo provisoriamente. Los equipos técnicos oficiales ya tenían los pliegos listos, por lo que sorprendió al sector la nueva demora.

Entre las 4 represas hay una potencia instalada de 4.400 megavatios (MW), equivalente al 10% del total nacional. Cada una de ellas tiene una remuneración cercana a los 5 dólares por megavatio-hora (MWh) por un contrato de operación y mantenimiento, que les deja a las empresas entre 10 y 15 millones de dólares al año.

El Gobierno piensa mejorar en una primera instancia esa remuneración a entre 15 y 20 dólares por MWh, y la energía la tendrán que vender durante los primeros años mayoritariamente a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), con destino al consumo de los hogares. A medida que avance la contractualización de energía entre privados, los precios se irán liberando.

Según publicó EconoJournal semanas atrás, los privados podrían llegar a pagar hasta US$ 700 millones por las cuatro represas.

El kirchnerismo, a través del senador Oscar Parrilli (Neuquén), se quejó de que «les van a dar un negocio a los privados sin pedirles que inviertan nada». El confidente de la ex presidenta Cristina Kirchner planteó que «las centrales se hicieron con plata de todos los argentinos» y bregó por que «el hecho de que las provincias tengan rentabilidad con este negocio favorece que puedan dar una tarifa especial, ya que Neuquén y Río Negro tienen las tarifas eléctricas más caras del país». Vale aclarar que eso corresponde a la distribución y no al costo de generación, que se traslada de manera uniforme a nivel nacional.