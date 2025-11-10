Se desarrolló la 4° Expo Policial 2025 y 2° Encuentro de Banda de Músicas

En el marco de las actividades conmemoratorias al “65° Aniversario de la Policía de la Provincia de Formosa”, este domingo se llevó a cabo la Expo Policial y el encuentro de Bandas de Música, en el Estadio Cincuentenario.

Asistieron al evento el Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la provincia, Dr. Jorge Abel González, el Jefe de Policía, Comisario General Licenciado Juan Moises Villagra, el Subjefe de Policía, Comisario General Abogado Norberto Rubén Mauri, subsecretarios del Ministerio de Gobierno, de Educación, entre otros y la gran familia policial.

El evento tuvo como objetivo principal brindar a la comunidad formoseña la oportunidad de conocer el trabajo de distintas áreas de la Institución, entre ellas, la Dirección de Género y violencia intrafamiliar, la División Policía Comunitaria, Bomberos, Seguridad Vial, etc

Asimismo, brindaron información de ambos Institutos de Formación, para los jóvenes que quieran sumarse a las filas de la fuerza.

Además, se mostró cómo la Policía trabaja para fortalecer la seguridad pública y la seguridad ciudadana, a través de la cercanía con la comunidad formoseña, en su rol de servidores públicos junto a otros estamentos del Estado provincial.

Se realizó el segundo encuentro de bandas de músicas con la presencia de la Banda de Música anfitriona de esta provincia, la Orquesta Policial, la Banda Municipal de la ciudad de Formosa, la Banda de Música Militar del Regimiento de Infantería de Monte 29 Coronel Ignacio Warnes, y especialmente invitados asistieron las bandas músicas de las policías de las provincias de Salta y Chaco.

También, hubo exhibiciones de Cadetes pertenecientes al Instituto Superior de Formación Policial (ISFP), destreza de canes, exhibición del Destacamento de Desplazamiento Rápido (DDR) y exhibición del Grupo Operativo Motorizado (GOM).

Otras atracciones preparadas para los niños, fueron Lolo, Tita y Carpi, junto a los personajes de Disney, con quienes jugaron, cantaron, bailaron y llevaron una postal fotográfica del momento.