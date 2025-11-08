Se desarrolló la entrega de certificados del curso «Acompañante Terapéutico con Orientación en TEA»

Este sábado, se realizó la entrega de certificados del curso “Acompañante Terapéutico con Orientación en TEA” en el Cine Teatro Italia, una propuesta gratuita del Gobierno de Formosa, a través de la Fundación para la Asistencia Solidaria “Transformando realidades” y la Fundación Rincón de Luz.

Contó con la presencia del Ministerio de Cultura y Educación de Formosa, el ingeniero Julio Aráoz, el subsecretario de Educación, Luis Ramírez Méndez, la presidenta de la Fundación para la Asistencia Solidaria y diputada justicialista, la arquitecta Blanca Denis y demás autoridades.

Denis, precisó que “esta entrega de certificados es la culminación de cuatro jornadas de capacitaciones, las cuales estuvieron cargadas de emociones, aprendizajes y experiencias compartidas”.

Destacó, que los participantes no solo eran de Capital, sino también del interior provincial, contabilizando en cada jornada un promedio de “casi mil, siendo muchos de ellos docentes”.

En este sentido, sostuvo que “esto demuestra la necesidad que existe dentro de una comunidad de poder tener las herramientas necesarias para estar preparados para acompañar a las personas con esta condición”.

«El eje del Modelo Formoseño es la inclusión, y esta capacitación además de ir en sintonía con él, aporta un granito más de arena”, realzó.

Finalmente, reflexionó que “las herramientas brindadas en esta propuesta nos hacen más sensibles y empáticos como sociedad ante personas con esta condición”.

A su turno, Mariela Paniagua, abuela de Victoria una niña autista de seis años que está cursando 1° grado del Nivel Primario en una escuela pública, realizó el curso y agradeció por esta oportunidad.

“Estoy muy comprometida en aprender cada vez más herramientas para vivir el día a día, más allá de lo práctico que pasamos 24/7, lo teórico siempre es muy importante”, esbozó.

“Como abuela, deseo que todos los que puedan se sigan capacitando, porque hay muchos chicos con autismo y es de suma importancia integrarlos y saber cómo hacerlo”, agregó.

Cerró agradeciendo “a todos los que hicieron posible esta capacitación, por brindarnos este espacio y por no olvidarse de las personas con TEA”.