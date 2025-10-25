Se desarticuló dos centros de distribución de drogas en el barrio8 de Octubre

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas detuvieron a una mujer y a un hombre, y demoraron a un menor de edad durante dos allanamientos simultáneos realizados en el barrio 8 de Octubre, y secuestraron varias dosis de cocaína, marihuana, plantines y elementos utilizados para el fraccionamiento.

Tras una prolongada y eficiente tarea investigativa, los efectivos antinarcóticos concretaron las medidas judiciales en horas de la tarde del viernes último.

En los procedimientos se secuestraron envoltorios de polietileno con clorhidrato de cocaína, fracciones de cannabis sativa y tres plantines de marihuana, además de teléfonos celulares, dinero en efectivo, una balanza tipo gramera y elementos de acondicionamiento.

La investigación tuvo origen semanas atrás, cuando el personal policial tomó conocimiento sobre la existencia de dos inmuebles que funcionaban como presuntos puntos de venta de drogas al menudeo.

Con la orden del juez de Instrucción y Correccional del Fuero Contra el Narcocrimen, Dr. José Luis Molina, se desarrollaron amplias tareas de campo que permitieron identificar a los presuntos responsables.

En continuidad con las diligencias, el jueves último por la tarde fue detenido un potencial cliente que mantenía contacto con los investigados, en poder de quien se halló un envoltorio con cocaína.

Con todos esos elementos probatorios, el magistrado interviniente ordenó los allanamientos simultáneos en ambos domicilios.

Las medidas fueron ejecutadas por la Dirección General de Drogas Peligrosas con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones (GEOFP), logrando la detención de los sospechosos y la incautación de dos envoltorios con cocaína, siete envoltorios con marihuana, tres plantas de marihuana, cinco teléfonos celulares, dinero en efectivo y elementos utilizados para el fraccionamiento que fueron documentados por la Dirección General de Policía Científica.

Los secuestros fueron trasladados a la dependencia policial y los detenidos notificados de su situación legal y alojados a disposición del magistrado, en tanto que el menor fue entregado a su progenitora en carácter de referente afectivo, luego de las medidas dispuestas por la Línea 102.