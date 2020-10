Se detectaron 27 fiestas privadas y personas trasgrediendo las medidas por la emergencia sanitaria

Compartir

Linkedin Print

El compromiso social y los contantes patrullajes policiales permitió detectar 27 fiestas privadas, cuatro en el interior provincial, 5 locales abiertos fuera del horario de permitido, conductores que circulaban bajo los efectos del alcohol y personas deambulando por la vía publica infringiendo las medidas preventivas por la Pandemia del Covid-19.

En el marco de la emergencia sanitaria nacional por la Pandemia del Coronavirus y conforme las políticas públicas en materia de salud y seguridad provincial, la Policía triplica el número de efectivos para los diferentes operativos apuntados a la prevención y al cuidado, con el fin de hacer reflexionar a la población sobre la emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial y que la lucha para mantener el estatus sanitario de la provincia se sostiene a través del compromiso y responsabilidad de todos.

En ese sentido se confeccionaron más de 134 actas por infracción a la Ley de Tránsito, en algunos casos los conductores circulaban sin el permiso obligatorio comprendido dentro de las excepciones del decreto Nacional, además 18 lo hacían bajo los efectos del alcohol, siete de ellos en el interior provincial, en las localidades de Pozo del Tigre, Estanislao del Campo, Laguna Blanca, Clorinda, Ingeniero Juárez y dos en Riacho He He.

Por otra parte, se detectaron 5 comercios que atendían al público de madrugada, uno en Riacho He He y el resto en esta capital, situación por la cual se dio intervención al personal de la Dirección de Bromatología Municipal, quienes procedieron a la clausura de los comercios ubicados en los barrios, Obrero, Nueva Formosa, Fontana y República Argentina en el Distrito Cinco.

Pese a las restricciones en el marco de la emergencia sanitaria Nacional, los efectivos de las distintas dependencias detectaron 27 fiestas privadas, varias de estas en el interior provincial, en las localidades de Las Lomitas, Ibarreta, San Martín Dos y Laguna Blanca, el resto en esta capital donde se notó el compromiso de los vecinos que en algunos casos se comunicaron a la línea gratuita de emergencia 911 denunciando la aglomeración de personas, música a alto volumen y consumo de alcohol, lo que permitió la rápida intervención policial.

Se continuó con los férreos operativos por agua con el desplazamiento de embarcaciones a motor sobre el río Bermejo y zonas fronterizas en móviles policiales, motocicletas y a caballo en lugares de difícil acceso con el personal de la Unidad Especial de Asuntos Rurales, tarea que permitió la detención de personas que ingresaron a nuestro territorio por pasos fronterizos no autorizados sin respetar el ingreso ordenado y administrado a la Provincia.

La Policía continúa un importante número de efectivos que se sumaron al personal dependiente de la Unidad Regional 3 Clorinda, con el firme objetivo de evitar el ingreso de personas por pasos clandestinos desde la República del Paraguay, a fin de no poner en riesgo el status sanitario de la provincia.

Tal como se fue desarrollando desde el comienzo de esta pandemia, desde las unidades regionales Dos (Pirané), Tres (Clorinda), Cuatro (Laguna Blanca), Cinco (Las Lomitas), Seis (Ingeniero Juárez) y Siete (General Güemes), se agudiza aún más el trabajo policial en este periodo extraordinario que nos toca transitar, prestando colaboración a los distintos órganos del Estado siguiendo con el férreo compromiso asumido como parte de las Políticas Públicas de Seguridad.