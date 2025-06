Se determinó el sexo y la edad aproximada del cadáver hallado en una casa donde vivió Cerati

A más de dos semanas del hallazgo de restos humanos que un grupo de obreros encontró mientras realizaba excavaciones en una obra en construcción sobre la avenida Congreso al 3700, en una vieja casona ubicada en el barrio de Coghlan que supo alquilar el fallecido músico Gustavo Cerati, fuentes cercanas a la investigación consultadas este miércoles por Infobae brindaron detalles sobre los resultados que arrojaron los análisis preliminares, a cargo de antropología forense.

De acuerdo al informe preliminar al que accedió este medio, los restos óseos corresponden a “un varón, de entre 20 y 22 años de edad”, una persona que se habría caracterizado por su “contextura desarrollada”.

Otro dato que llamó la atención de los investigadores es que la fosa donde aparecieron los restos humanos era “bastante chica”: medía 1,20 mts. de largo, 60 centímetros de ancho y 40 cm de profundidad. “Evidentemente, no había mucho tiempo para cavar demasiado”, concluyeron los detectives.

Si bien aun la data aproximada del cuerpo no fue establecida con certeza, se estima que el hombre cuyos restos fueron hallados en el interior de la vivienda habría muerto en 1995, 30 años atrás.

Con esta información, ahora el equipo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº61, a cargo del fiscal Martín López Perrando, trabaja en recomponer el historial de la casa donde se registró el hallazgo. Para ello se analizan los otros objetos que aparecieron en el interior de la fosa, entre ellos relojes y ropa, cuyo levantamiento fue ordenado por el doctor López Perrando. El procedimiento se concretó el jueves 29 de mayo, cuando agentes especializados acudieron al terreno para realizar las pericias preliminares.

El descubrimiento fue informado el 20 de mayo pasado a través de una llamada al 911, que derivó la intervención a agentes de la Policía de la Ciudad de la Comisaría Vecinal 12C.

Al llegar al lugar, los policías se entrevistaron con el arquitecto a cargo de la obra, quien relató que los obreros habían encontrado los restos mientras se encontraban realizando tareas de excavación sobre la medianera.

“En un momento dado se desprendió un trozo de tierra de la casa lindera y quedaron a simple vista lo que aparentaría ser restos óseos humanos”, decía el parte oficial de ese 20 de mayo en el que se informaban sobre los hallazgos.

La construcción proyectada en ese lote es reciente. En el pasado, la propiedad fue alquilada por la artista plástica Marina Olmi, hermana del actor Boy Olmi, quien también residió allí durante varios años.

Según relató la artista en declaraciones a TN, la casa le pertenecía desde hacía tres décadas, cuando la compró junto a su ex marido al hijo de una mujer alemana, Olga Schuddekopf. La estructura tenía una arquitectura particular: dos viviendas, una principal al frente y otra detrás, un jardín amplio, una piscina y espacios de trabajo artístico.

Pero el inmueble también acumulaba capas de historia anteriores. Antes de la venta, habría funcionado un geriátrico, y mucho tiempo antes, una capilla religiosa y un establo, de acuerdo a los dichos de la ex propietaria. Esta última referencia cobró relevancia en la investigación, ya que los propietarios de la finca lindera refirieron a la Policía que allí había existido una iglesia llamada “Santa María”, lo que podría vincularse con la presunta antigüedad de los restos hallados.

La propiedad, demolida hace algunos meses, fue testigo de momentos de la vida cotidiana de varias personalidades del mundo artístico. Según se supo, entre 2001 y 2003, Gustavo Cerati alquiló la vivienda mientras Marina Olmi se encontraba residiendo en España. Durante ese tiempo, también frecuentaban el lugar Hilda Lizarazu y Tito Losavio, amigos personales de la dueña.

Si bien los resultados preliminares sugieren una antigüedad significativa, el expediente podría pasar a ser competencia de la Justicia Federal, dado que el hallazgo podría vincularse con hechos anteriores a la creación del Código Penal vigente, o bien con situaciones de interés histórico, religioso o institucional.