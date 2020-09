Se difundieron imágenes de Raúl Rizzo de fiesta en plena cuarentena: “No hubo ningún infectado”

Compartir

Linkedin Print

El actor se defendió luego de que trascendiera un video en el que se lo veía bailando en la calle en el mes de mayo, cuando el aislamiento social obligatorio era total en el país.

Raúl Rizzo siempre dejó en claro cuál era su postura política. Y se manifestó a favor del actual gobierno y de las medidas que se han adoptado para enfrentar a la pandemia del coronavirus. De hecho, días atrás, se difundió un audio privado en el que el actor repudiaba a su colega, Luis Brandoni, por convocar a una marcha opositora en medio del aislamiento social obligatorio para el pasado 17 de agosto. Es por eso que causó gran sorpresa cuando, en la mañana del martes, se dieron a conocer imágenes en las que aparecía rompiendo la cuarentena.

“Vamos a ver unos videos que tienen que ver con Raúl Rizzo”, anunció Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana. Y le dio pie a Andrea Taboada para explicara de qué se trababa el material que había llegado a sus manos. Así fue como la periodista explicó que el actor, que vive en el Barrio Villa Luro junto a su mujer y su hijo, había participado de una fiesta que se realizó en la calle Corvalán al 600 el día 6 de mayo.

En la grabación, tomada por un vecino de la zona, se puede ver a varias personas bailando, muchas de ellas disfrazadas y sin barbijo, y al actor divirtiéndose mientras luce un llamativo abrigo de colores. “No falta nada en esta noche impresionante, la COVID Fest de Corvalán”, se le escucha decir al autor del video.

Según se dijo, esta es una ceremonia tradicional en esa calle, dónde también pasan el himno en sintonía con los festejos de mayo. Pero llamó la atención que este año no se suspendiera, teniendo en cuenta el contexto y la prohibición expresa que señalaba el decreto presidencial en relación a este tipo de encuentros. Y que Rizzo, ferviente defensor de la cuarentena, participara de ella.

Consultado al respecto por Taboada, el actor dio su versión de los hechos: “Lo que yo te digo es lo siguiente: ponían el himno nacional los vecinos y, después, ponían un poco de música. Y cada uno (bailaba) desde la puerta de su casa. No rompían ninguna cuarentena. Era como estar asomado a un balcón. En este caso no hay balcones… Sí, algunos enfrente tienen balcón. Y desde la vereda. Nada más. Eso es todo”.

Rizzo insistió en que, en este caso, “no se rompió ninguna cuarentena y no hubo ningún infectado”. Y se preguntó por qué salían a la luz esas imágenes a tres meses de haberse realizado esa celebración. “Hace rato ya que no se hace más nada de eso. No entiendo qué es lo que buscan… ¿Qué están buscando? Porque no pasó nada, absolutamente nada. La policía alguna vez pasó y, al ver de qué se trataba y en qué condiciones se hacía, lo autorizó. No entiendo”, señaló el actor.

Para finalizar, Rizzo aseguró que “todas las noches se cantaba el himno como homenaje a la gente de la salud que está en la primera línea”. E insistió: “No entiendo qué es lo que buscan con esto. Realmente. Tres meses hace de eso ya. Inclusive, nosotros pensando que podía (ponerlos en riesgo)….paramos, no lo hicimos más. Pero nadie afectaba a nadie, ¿eh? En absoluto”.

Cabe recordar que en el momento en el que ocurrió esta celebración, en la ciudad de Buenos Aires todavía no habían comenzado las primeras aperturas, que permitieron las actividades físicas al aire libre y las salidas recreativas. Por eso, según aclaró Taboada, apenas llegó la policía “se terminó la fiesta”.