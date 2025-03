Se duplican las compras a Brasil mientras caen exportaciones

Mientras el déficit comercial con Brasil crece a u$s 711 millones en el primer bimestre, a partir del salto en las importaciones, el sector de maquinaria acumuló un saldo negativo de u$S 22 millones, en el último año, tras lograr superávit de u$s 42 millones en 2023.

En un contexto de dificultad para hacer crecer las reservas internacionales, en febrero, las importaciones desde Brasil se expandieron 53,3% (u$s 1.438 millones) en el segundo mes del año, por encima de las exportaciones que crecieron 46,9% (u$S 337 millones), informó Abeceb.

Frente a la mayor apertura, sectores de la industria plantean dificultades en la competencia. «Miran a Estados Unidos como un ejemplo a seguir, pero ellos tienen una política proteccionista, contraria a lo que se está haciendo acá» , sostuvo Enrique Bertini, titular de la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA).

La maquinaria para la agroindustria sintió el impacto del nuevo modelo en las distintas líneas de producción. Según un relevamiento de del Instituto de Desarrollo Agroindustrial Argentino (IDAA), en 2024, la exportación de sembradoras cayó 51% en valor mientras la importación aumentó 32%.

En el mismo sentido, mientras las ventas al exterior de pulverizadoras se retrajo 39% en valor, las compras en otros destinos se dispararon 115%.

«Pese a que los precios de las commodities y el tipo de cambio no son favorables y reducen la rentabilidad de los productores agropecuarios, la lluvia fue abundante y salimos de la sequía», destacó Bertini, en diálogo con Agenda Pyme.

El dirigente industrial se mostró optimista sobre la posibilidad de que crezcan las ventas y sostuvo que se necesitan créditos diferenciales para la compra de maquinaria nacional.

Bertini explicó que en Argentina «se han perdido las fábricas de cosechadoras y de tractores» y precisó que cerca del 90% de la maquinaria para el agro se importa, preferencialmente, de la industria de Brasil que «creció en base a créditos diferenciados».

La cámara trabaja en una definición de maquinaria nacional que «genera empleo y valor agregado local», contó.

La propuesta que realizaron junto a la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) fue acercada a la nueva gestión del Banco Nación; desde la entidad, comentó Bertini, explicaron que se trata de una política para la Secretaría de Industria. «Estos temas no están en agenda», asumió el industrial.

En la comparación histórica, según IDAA, para el periodo 2012/15 el intercambio comercial en materia de sembradoras y abonadoras había sido superavitario en u$s 81 millones.

En cambio, en 2016 con la llegada de la gestión Cambiemos, la balanza comercial pasa a ser negativa en 15 millones de dólares, hasta que la gestión del Frente de Todos vuelve a permitir un saldo positivo de 42 millones de dólares.

En tanto, el primer año de gestión de Javier Milei, muestra el desplome de las exportaciones a la mitad y un incipiente repunte de las importaciones, plantean desde IDAA.

Los números son más elocuentes en el caso de las pulverizadoras, ya que varían de un resultado positivo en 2012/2015 de u$s 10 millones al rojo en u$s 90 millones en 2016/2019. El resultado negativo se reduce a u$s 32 en el periodo 2020/2023 en línea con la mejora en las exportaciones y una caída en las importaciones.

Sin embargo, en 2024, las importaciones dan un salto de 115% mientras las exportaciones caen 39% y el saldo negativo trepa a 22 millones de dólares.

Frente a una tendencia de apertura comercial que «se profundiza y acelera» en 2025, según analizan desde IDAA, «la industria enfrentará serios problemas para exportar, al tiempo que las importaciones, particularmente en el caso de las pulverizadoras, se incrementarían fuertemente».

«Es posible que determinados componentes de fabricación nacional sean reemplazados por importados, afectando al sector agropartista con consiguiente riesgo de pérdidas de puestos de trabajo», advirtió el informe.